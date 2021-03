José Luis Chilavert rechazó reconciliarse con Oscar Ruggeri: “No estoy para perder tiempo en estupideces”

José Luis Chilavert, ex arquero de San Lorenzo y Vélez, entre otros, rechazó la amnistía con Oscar Ruggeri, tras los dichos del panelista de ESPN.

Chilavert fue campeón del mundo con Vélez, al vencer a Milan en Japón

En declaraciones a Radio Sport 890 de Uruguay, Chilavert, legendario 1 del seleccionado paraguayo sostuvo que no le preocupa “para nada” lo que manifieste Ruggeri.

“Al contrario, cada uno se puede manejar en su vida como quiere, hay cosas más importantes”.

“Lo que diga me resbala totalmente, no me preocupa. No estoy para perder el tiempo con estupideces”, sentenció el campeón del mundo con Vëlez en 1994.

Ruggeri, campeón mundial con River y el seleccionado argentino, había dicho en ESPN: “Yo no quiero pelear más con nadie. Vos me ponés a Chilavert al aire y me pongo a hablar. Pero me pongo a charlar de verdad eh, no a tirarle, a charlar de verdad, de cómo éramos como compañeros. Desde ahí, que lo conocí en Vélez”.

#ESPNF90 📺 | ESPN



"SI ME LLAMA CHILA, ME PONGO A HABLAR"



El Cabezón Ruggeri aseguró que quiere dejar atrás su pelea con @JoseLChilavert_. "En ese momento tenía 30 y pico, ahora tengo 60. Ya está, lo que pasó pasó", dijo. ¿Te prendés en la reconciliación, crack? pic.twitter.com/eNwjOoMU58 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 3, 2021

Chilavert y Ruggeri tuvieron varios enfrentamientos dentro de un campo de juego tras la salida del “Cabezón” de Vélez, rumbo a San Lorenzo. Los chispazos se dieron tanto en partidos entre Santos y Velezanos, como en choques entre las selecciones.

