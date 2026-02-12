Argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: cronograma y resultados

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 comenzaron el 6 de febrero y se extienden hasta el 22 de este mismo mes. Hay ocho atletas que representan a la Argentina y todos tuvieron su estreno en sus respectivas disciplinas, con Tiziano Gravier (esquí alpino) como el más destacado hasta el momento, ya que logró un 28° puesto en Súper-G, consiguiendo el mejor resultado histórico para un argentino en esa disciplina.

La única forma de seguir todos los Juegos en vivo en el país es a través del canal de YouTube de Claro Sports, con una suscripción mínima. La señal ofrece una cobertura completa de todas las disciplinas que conforman el cronograma de actividades: esquí alpino, biatlón, bobsleigh, esquí de fondo, curling, patinaje artístico, esquí acrobático, hockey sobre hielo, luge, combinada nórdica, patinaje de velocidad en pista corta, skeleton, salto de esquí, esquí de montaña, y snowboard, además del patinaje de velocidad.

Franco Dal Farra fue el mejor latinoamericano en la prueba de skiathlon 10km + 10km FIS/Pierre Teyssot - Pierre Teyssot

Además de Gravier, la delegación argentina está integrada por: Francesca Baruzzi (esquí alpino), Franco Dal Farra (esquí de fondo), Nicole Begué (esquí alpino), Mateo Sauma (esquí de fondo), Verónica Ravenna (luge), Nahiara Díaz (esquí de fondo) y Agustina Groetzner (esquí de fondo). La presencia albiceleste en este evento multidisciplinario ha sido constante, con al menos un representante en cada edición.

Gravier fue 28° en Súper-G. Baruzzi, en tanto, participó únicamente de combinada femenina alpina junto con Begué, que también fue 30° en descenso femenino, y finalizaron en el 17° lugar. Dal Farra, por su parte, fue el latinoamericano mejor ubicado en skiathlon 10km + 10km, terminando en el puesto 61.

Nicole Begué, una de las atletas que representan a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 MARCO BERTORELLO - AFP

Sauma fue alcanzado por el líder, el noruego Johannes Hoesflot Klaebo, y no completó la prueba de skiathlon 10 km + 10 km por lo que dicta el reglamento de esquí de fondo. Ravenna quedó 22° en individual femenino de luge. Por último, Díaz y Groetzner participaron en la clasificación del sprint femenino estilo clásico, pero no lograron avanzar a las series finales.

Cronograma de los argentinos

Viernes 13 de febrero

7.45 (10 km libre): Franco Dal Farra y Mateo Sauma en esquí de fondo

Mateo Sauma competirá este viernes en esquí de fondo, en la prueba de 10km libres

Sábado 14 de febrero

6 (Slalom gigante): Tiziano Gravier en esquí alpino

Domingo 15 de febrero

6 (Slalom gigante): Francesca Baruzzi y Nicole Begué en esquí alpino

Lunes 16 de febrero

6 (Slalom): Tiziano Gravier en esquí alpino

Miércoles 18 de febrero

5.15 (Sprint por equipo femenino) : Nahiara Díaz y Agustina Groetzner en esquí alpino

: Nahiara Díaz y Agustina Groetzner en esquí alpino 5.45 (Sprint por equipo masculino) : Franco Dal Farra y Mateo Sauma en esquí de fondo

: Franco Dal Farra y Mateo Sauma en esquí de fondo 6 (Slalom): Francesca Baruzzi en esquí alpino

Sábado 21 de febrero

7 (Salida en masa): Franco Dal Farra en esquí de fondo

Medallero histórico de los Juegos Olímpicos de Invierno

Noruega : 405 medallas (148 de oro, 134 de plata y 123 de bronce)

: 405 medallas (148 de oro, 134 de plata y 123 de bronce) Estados Unidos : 330 medallas (113 de oro, 122 de plata y 95 de bronce)

: 330 medallas (113 de oro, 122 de plata y 95 de bronce) Alemania : 286 medallas (112 de oro, 104 de plata y 70 de bronce)

: 286 medallas (112 de oro, 104 de plata y 70 de bronce) Unión Soviética : 194 medallas (78 de oro, 57 de plata y 59 de bronce)

: 194 medallas (78 de oro, 57 de plata y 59 de bronce) Canadá : 225 medallas (77 de oro, 72 de plata y 76 de bronce)

: 225 medallas (77 de oro, 72 de plata y 76 de bronce) Austria : 250 medallas (71 de oro, 88 de plata y 91 de bronce)

: 250 medallas (71 de oro, 88 de plata y 91 de bronce) Suecia : 176 medallas (65 de oro, 51 de plata y 60 de bronce)

: 176 medallas (65 de oro, 51 de plata y 60 de bronce) Suiza : 168 medallas (63 de oro, 47 de plata y 58 de bronce)

: 168 medallas (63 de oro, 47 de plata y 58 de bronce) Países Bajos : 147 medallas (53 de oro, 49 de plata y 45 de bronce)

: 147 medallas (53 de oro, 49 de plata y 45 de bronce) Rusia: 120 medallas (46 de oro, 39 de plata y 35 de bronce)

*Datos previos a Milán-Cortina d’Ampezzo 2026