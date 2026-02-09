Dónde se pueden ver online los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Los Olímpicos de Invierno 2026 se desarrollan en Milán y Cortina d’Ampezzo, en el norte de Italia, hasta el 22 de febrero con la participación de deportistas de 93 delegaciones que compiten en 16 deportes diferentes, entre ellas la Argentina.

La única forma de seguir toda la activdad en vivo desde nuestro paíes es a través del canal de YouTube de Claro Sports, que ofrece una cobertura completa de todas las disciplinas que hay en el cronograma. Ningún canal de TV emite el evento.

De los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 participan representantes de 93 países Abbie Parr - AP

La particularidad de esta edición es que se trata de la primera vez que los Juegos Olímpicos de Invierno se realizan en una región, el norte de Italia, y no en una ciudad específica. Esta decisión, adoptada por el Comité Olímpico Internacional (COI), marca una nueva postura que se espera se extienda a futuras ediciones, buscando una mayor descentralización y aprovechamiento de infraestructuras existentes en diversas localidades.

El país con más representantes es Estados Unidos, con 235; mientras que Benín, Bolivia, Colombia, Ecuador, Eritrea, Guinea-Bisáu, Malasia, Malta, Mónaco, Nigeria, Pakistán, Puerto Rico, San Marino, Singapur, Uruguay y Venezuela solo llevaron un atleta.

La delegación albiceleste, en tanto, tiene ocho represententes: Francesca Baruzzi (esquí alpino), quien compartirá el rol de abanderada con Franco Dal Farra (esquí de fondo), Tiziano Gravier (esquí alpino), Nicole Begué (esquí alpino), Mateo Sauma (esquí de fondo), Verónica Ravenna (luge), Nahiara Díaz (esquí de fondo) y Agustina Groetzner (esquí de fondo).

Es el grupo más numeroso desde Turín 2006 y busca obtener la primera medalla de la historia. El mejor resultado nacional fue un 4° puesto en los Juegos Olímpicos de Invierno de St. Moritz 1928, donde contó con dos equipos de bobsleigh. Lo saliente es que en todas las citas de invierno hubo al menos un representante albiceleste.

La delegación argentina en Milano-Cortina tiene ocho representantes COA

Deportes en los Juegos Olímpicos de Invierno

Esquí Alpino.

Biatlón.

Bobsleigh.

Esquí de fondo.

Curling.

Patinaje artístico.

Esquí acrobático.

Hockey sobre hielo.

Luge.

Combinada nórdica.

Patinaje de velocidad en pista corta.

Skeleton.

Salto de esquí.

Esquí de montaña.

Snowboard.

Patinaje de velocidad.

La agenda y resultados de los argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno

Sábado 7 de febrero

Esquí de fondo (20 kilómetros): Franco Dal Farra 61° y Mateo Sauma 67°.

Domingo 8 de febrero

Nicole Begué en esquí alpino: 30ª

Lunes 9 de febrero

17 Individual femenino: Verónica Ravenna en luge.

18.35 Individual femenino: Verónica Ravenna en luge.

Martes 10 de febrero

6.30 Combinada alpina: Francesca Baruzzi y Nicole Begué en esquí alpino.

5.15 Qualy sprint: Nahiara Díaz y Agustina Groetzner en esquí alpino.

5.45 Qualy sprint: Franco Dal Farra y Mateo Sauma en esquí de fondo.

17 Individual femenino: Verónica Ravenna en luge.

18.35 Final Individual femenino luge: Verónica Ravenna en caso de clasificar entre los 20 primeros.

Miércoles 11 de febrero

7.30 Super G: Tiziano Gravier en esquí alpino.

Jueves 12 de febrero

7.30 Super G: Francesca Baruzzi y Nicole Begué en esquí alpino.

9: 10 km libre: Nahiara Díaz y Agustina Groetzner en esquí alpino

Viernes 13 de febrero

7.45 10 km libre: Franco Dal Farra y y Mateo Sauma en esquí de fondo

Sábado 14 de febrero

6 Slalom gigante: Tiziano Gravier en esquí alpino

Domingo 15 de febrero

6 Slalom gigante: Francesca Baruzzi y Nicole Begué en esquí alpino

Lunes 16 de febrero

6 Slalom: Tiziano Gravier en esquí alpino

Miércoles 18 de febrero

5.15 Sprint por equipo femenino: Nahiara Díaz y Agustina Groetzner en esquí alpino

5.45 Sprint por equipo masculino: Franco Dal Farra y Mateo Sauma en esquí de fondo

6 Slalom: Francesca Baruzzi en esquí alpino

Sábado 21 de febrero