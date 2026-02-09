El espectacular salto mortal hacia atrás de Ilia Malinin que estuvo prohibido por 50 años y que le dio el título a los Estados Unidos

Una rutina que dejó a todos los fanáticos impactados y un desenlace que cortó el aire en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina. En el centro de la escena quedó el patinador estadunidense de 21 años, Ilia Malinin, que ofreció una de las mejores actuaciones en mucho tiempo a partir del cierre de un ejercicio que llevaba 50 años prohibido y que le permitió al equipo de los Estados Unidos quedarse con el título.

La final estaba muy reñida, pero la rutina de Malinin, hijo de dos patinadores artísticos que representaron a Uzbekistán, puso de pie a los fanáticos. El video de la definición se viralizó e, incluso, despertó los encendidos aplausos de Novak Djokovic, asombrado por la mortal hacía atrás que cerró la presentación del atleta, una acción que había estado prohibida en el patinaje artístico.

El impacto del movimiento tiene un fuerte peso histórico. El salto mortal hacia atrás no estuvo permitido durante casi 50 años en competiciones oficiales, luego de que la Unión Internacional de Patinaje lo vetara en la década de 1970 por considerarlo peligroso y contrario al espíritu técnico del deporte. Sin embargo, desde 2024 la ISU modificó su reglamento en el actual ciclo olímpico y levantó la prohibición absoluta, permitiendo el “backflip” -tal su denominación- bajo determinadas condiciones técnicas.

El backflip, en el minuto 4:26

La rutina perfecta de Malinin en los Juegos Olímpicos de Invierno

Si bien es un salto espectacular y de alto impacto, los jueces no lo consideran como una acción que puntúa porque no lo toman como elemento técnico. Más allá de esta particularidad, aunque algunos patinadores lo introducen en sus rutinas para aumentar la explosión de los fanáticos y darle más vuelo a su talento y plasticidad.

La acrobacia desató todo tipo de elogios y Malinin habló de lo que sucedió con su mortal hacia atrás: “Vi a Novak celebrar. Es increíble. Oí que después de aterrizar mi voltereta hacia atrás, tenía las manos sobre la cabeza. Es increíble. Es un momento único en la vida. Estoy completamente impresionado”, dijo el patinador estadounidense.

Malinin, conocido como el “Dios del Quad (salto con al menos cuatro revoluciones en el aire antes de aterrizar)”, se enfrentó en un duelo decisivo con el japonés Shun Sato. El estadounidense alcanzó 200,03 puntos al ejecutar cinco saltos cuádruples en su rutina. Sato, por su parte, sumó 194,86 puntos con tres quads.

Malinin se convirtió en el primer patinador en realizar el mortal hacia atrás en unos Juegos Olímpicos, desde que Terry Kubicka fuera el primero en ejecutarlo en 1976, en la cita de Innsbruck. El estadounidense fue el primer patinador de la historia en realizar ese backflip limpio con recepción en una sola cuchilla, lo que refuerza su figura como pionero en esta disciplina,

Este elemento siempre representó un desafío para los atletas, pero que despertó mucha controversia. La patinadora Surya Bonaly lo ejecutó en 1998 en los Juegos de Nagano, pero como por entonces no estaba permitido hacerlo, resultó penalizada. Bonaly sabía que no se podía realizar ese movimiento, sin embargo, lo realizó igual porque fue su manera de protestar por lo que creía que había sido una puntuación injusta de los jueces en el programa corto que había realizado previamente.