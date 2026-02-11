Esquí: Lindsey Vonn fue operada por tercera vez y compartió una foto desgarradora desde el hospital

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, de 41 años, se sometió a una tercera cirugía “exitosa” en la pierna izquierda fracturada tras su accidente en el descenso en los Juegos Olímpicos de Invierno. Vonn, una de las máximas leyendas del deporte, publicó el miércoles una actualización en Instagram que incluía fotos en las que aparece haciendo el gesto de pulgar arriba en su cama de hospital, con un armazón metálico sujeto a la pierna.

“Hoy hicieron mi tercera cirugía y fue un éxito. El éxito hoy tiene un significado completamente distinto al que tenía hace unos días”, afirmó Vonn en relación a la medalla que buscaba hace una semana durante los entrenamientos previos a la competencia. “Estoy avanzando y, aunque es lento, sé que estaré bien”.

Vonn, de 41 años, se accidentó 13 segundos después de iniciar su descenso durante la carrera del domingo en los Juegos de Milán-Cortina y fue evacuada de la pista en helicóptero. Señaló a última hora del lunes que había sufrido “una fractura compleja de tibia que actualmente está estable, pero que requerirá múltiples cirugías para repararla adecuadamente”.

El padre de Vonn, Alan Kildow, le dijo a la agencia AP el lunes que ella está rodeada de su familia “en todo momento” en el hospital italiano de Treviso, donde recibe tratamiento. “Estoy agradecida por todo el increíble personal médico, amigos y familia, que han estado a mi lado, y por la hermosa muestra de amor y apoyo de personas de todo el mundo”, añadió Vonn. “Además, enormes felicitaciones a mis compañeras de equipo y a todos los atletas del equipo de Estados Unidos que están ahí afuera inspirándome y dándome algo por lo que alentar”.

Cómo fue el accidente

La esquiadora, de 41 años, había decidido competir pese a arrastrar una grave lesión previa: una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida nueve días antes en Crans-Montana, Suiza. Aun así, mantenía su objetivo de disputar el descenso olímpico, prueba que marcaba su regreso a la máxima cita tras seis años de ausencia y con una prótesis de titanio en la rodilla derecha.

Así fue el accidente de Lindsey Vonn en los Juegos Olímpicos de Invierno

La caída de Vonn conmocionó al público y a sus rivales. Su compatriota Breezy Johnson, que más tarde se quedó con la medalla de oro, siguió el episodio desde la zona de llegada con visible preocupación. La prueba se reanudó quince minutos después del accidente.

La caída ocurrió 13 trece segundos después de iniciada su prueba en la pista Olimpia delle Tofane, cuando Vonn perdió el control tras trazar una línea demasiado cerrada y engancharse con una de las puertas. El impacto la hizo rodar varias veces por la pendiente.

Altos funcionarios de los Juegos Olímpicos de Invierno defendieron, de todas formas, la decisión de Vonn de competir en el descenso del domingo, a pesar de sus lesiones y del terrible accidente que fue descrito como “de uno en mil”.

Los médicos atienden a la estadounidense Lindsey Vonn luego de su aparatosa caída en el descenso olímpico Olympic Broadcasting Services

Por su parte, el entrenador de Vonn, Aksel Lund Svindal, alabó la “valentía” de la esquiadora estadounidense después de la caída. “Lindsey, sos increíblemente valiente. Inspirás a la gente que sigue tu camino y a los que trabajamos cerca de vos cada día. Ayer fue un día duro en la montaña. Para todos, pero sobre todo para vos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Mensajes de apoyo

La delegación de Estados Unidos, la esquiadora italiana Sofía Goggia y su compatriota y tenista Jannik Sinner publicaron mensajes de apoyo para Lindsey Vonn, quien debió ser sometida a una doble operación para reparar una fractura de fémur en la pierna izquierda tras la espectacular caída que protagonizó en la prueba de descenso libre de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

“Una leyenda para siempre. Gracias, Lindsey Vonn”, se lee en el breve mensaje que el equipo estadounidense envió, en su perfil X, a la esquiadora dos días después de la caída que sufrió en Cortina d’Ampezzo. El mensaje destaca además un agradecimiento para Vonn “por elegir siempre la valentía y por inspirar a generaciones a perseguir grandes sueños”.

Forever a legend. 🇺🇸



Thank you, @lindseyvonn, for always choosing bravery and for inspiring generations to chase big dreams. pic.twitter.com/tyHkroPBop — Team USA (@TeamUSA) February 10, 2026

Goggia, quien el pasado domingo 8 completó el podio de la competencia de descenso ganada por la estadounidense Breezy Johnson tras la caída de Vonn, expresó el respaldo para su colega norteamericana.

La italiana contó que leyó el mensaje de Vonn esta mañana “no podía dormir” y aseguró que le “rompe el corazón pensar en ella en un hospital con la tibia rota a los 41 años, después de haber trabajado tan duro para competir en los Juegos Olímpicos, saliendo por la tercera puerta y cayéndose tras dominar toda una temporada de descenso”.

La estadounidense Breezy Johnson celebra tras ganar la medalla de oro en el descenso de esquí alpino femenino junto a la medallista de plata, la alemana Ema Aicher y la medallista de bronce, la italiana Sofia Goggia el domingo 8 de febrero del 2026. (AP Foto/Andy Wong) Andy Wong - AP

“‘Nunca te rindas’, decía siempre. Tienes que hacerlo, si no, si te rindes... no es propio de mí”, aseguró Goggia, quien confió en no tener que afrontar una situación similar a la de Vonn.

También el tenista Jannik Sinner, número 2 del ranking ATP, manifestó su respaldo a Vonn: “estoy pensando en ti”, escribió el tenista italiano en su cuenta de Instagram, donde adjuntó una foto en la que se lo ve con la esquiadora estadounidense.

