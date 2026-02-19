Lindsey Vonn regresó a casa tras su grave accidente en los Juegos Olímpicos de Invierno y anunció la noticia más triste

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina no fueron, ni de cerca, el escenario que proyectaba la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn. La triple medallista olímpica de 41 años se fracturó la pierna izquierda tras sufrir una brutal caída el 8 de febrero en la pista Olimpia delle Tofane. Tras cuatro intervenciones quirúrgicas, regresó a su casa, pero, además de las complejidades de la larga recuperación que tiene por delante, debió hacerle frente a una dolorosa pérdida: la de su perro Leo, quien murió un día después de su accidente. Lindey compartió un profundo y emotivo posteo en sus redes para decirle adiós a quien la acompañó incondicionalmente durante 13 años: “El día que me caí, Leo también”.

“Leo falleció y se unió a Lucy y Bear en el cielo”, escribió la deportista en una publicación que hizo en Instagram, red social en la que acumula 3.5 millones de seguidores. ”Fueron unos días increíblemente duros. Probablemente los más duros de mi vida. Todavía no acepto su partida… El día que me caí, Leo también. Recientemente le diagnosticaron cáncer de pulmón (sobrevivió a un linfoma hace un año y medio), pero ahora su corazón fallaba. Sentía dolor y su cuerpo ya no podía seguirle el ritmo a su fuerte mente", reveló.

Tras regresar a los Estados Unidos, Lindsey Vonn compartió la triste noticia de la muerte de su perro Leo, quien estuvo a su lado durante 13 años (Foto: Instagram @lindseyvonn)

El día después del accidente, mientras estaba internada en el hospital, se despidieron. Leo la acompañó desde su segunda lesión del ligamento cruzado anterior y se volvió su apoyo incondicional, sobre todo en los momentos más difíciles. “Me abrazó en el sofá mientras veía los Juegos Olímpicos de Sochi. Me levantó cuando estaba deprimida. Se acostó a mi lado y me abrazó, siempre haciéndome sentir segura y querida. Pasamos por tantas cosas juntos en 13 años”, expresó.

La deportista compartió un emotivo posteo para despedir a su perro y recibió el apoyo de varias personalidades del deporte y el entretenimiento (Foto: Instagram @lindseyvonn)

“Me llevará un tiempo procesar las cosas emocionalmente, pero sé que siempre estará conmigo. Sé que está ahí arriba con Lucy, Bear, mi mamá, mis abuelos y tanta gente que perdí en los últimos años. Y me consuela saber que ya no sufre”, escribió conmovida. “Nunca habrá otro Leo. Siempre será mi primer amor", sentenció momentos antes de someterse a una quinta cirugía.

Vonn reveló que su perro murió un día después de su fuerte caída en los Juegos Olímpicos de Invierno (Foto: Instagram @lindseyvonn)

Sus palabras estuvieron acompañadas por varias imágenes de su perro. Rápidamente, recibió el apoyo y el cariño de sus fanáticos y de varias personalidades del espectáculo y el deporte. “Lo siento mucho”, comentó Reese Witherspoon, lamento que también compartieron las actrices Sarah Rafferty y Olivia Munn. “Siento mucho tu pérdida”, escribió la tenista Coco Gauff. A través de sus “Me Gusta”, Max Verstappen, Novak Djokovic y Pierre Gasly también le dieron su apoyo.

Cómo sigue la salud de Lindsey Vonn

Tan solo nueve días antes de debutar en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, Vonn se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Sin embargo, decidió que estaba en condiciones de regresar a la competencia luego de seis años de ausencia y una prótesis de titanio en la rodilla derecha. Pese a eso, en su primera prueba sufrió una brutal caída que conmocionó al mundo del deporte. Se fracturó la tibia izquierda y debió someterse a cuatro intervenciones quirúrgicas en el hospital Ca’ Foncello de Treviso.

El 8 de febrero Vonn sufrió una caída en la pista Olimpia delle Tofane; se fracturó la pierna izquierda y fue operada cuatro veces (Foto: Instagram @lindseyvonn)

La esquiadora compartió en sus redes sociales varias fotos y videos que dieron cuenta de su evolución. Su más reciente publicación fue un video del traslado en ambulancia desde el centro médico europeo al avión que la llevó de vuelta a casa y al hospital de Estados Unidos en el que la recibieron.

La esquiadora Lindsey Vonn regresó a casa tras su brutal caída en los Juegos Olímpicos de Invierno

“Mi pierna todavía está hecha pedazos… ¡Pero por fin estoy en casa!“, escribió esta semana y extendió sus agradecimientos a todo el personal médico que la acompañó. Además, reveló que iba a someterse a una quinta cirugía, la cual ya se llevó a cabo. ”Mi lesión fue mucho más grave que una simple pierna rota. Todavía estoy asimilando lo que significa y el camino que me queda por delante, pero les daré más detalles en los próximos días. Como siempre, agradezco todo el cariño y apoyo", concluyó.