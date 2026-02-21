Quién es Hunter Ness, el esquiador que desafió a Trump y celebró su clasificación con una irónica “L” en la frente

Representar a una nación suele ser el mayor orgullo de un atleta, pero para Hunter Hess ese honor vino acompañado de un cruce inesperado. Tras ser calificado como un “auténtico perdedor” por Donald Trump, el esquiador norteamericano de halfpipe (esquí acrobático) se llevó los dedos a la frente formando una “L” tras su prueba clasificatoria en los Juegos Olímpicos de Invierno para responderle al presidente de los Estados Unidos.

Antes del inicio de la competencia, Hess había sido noticia después de hablar sobre lo que significaba para él representar a su país. “Si se ajusta a mis valores morales, siento que lo represento. El hecho de llevar la bandera no significa que represente todo lo que ocurre en Estados Unidos”, dejó en claro.

Hess finalizó en la décima posición en la competencia de esquí acrobático JEFF PACHOUD� - AFP�

El malestar del esquiador se conoció en medio de la fuerte repercusión que generó en Europa la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que acompañaron al equipo estadounidense durante su estadía en Italia.

Frente a esta respuesta, Trump no ocultó su malestar con la declaración del deportista olímpico y lo hizo saber en su cuenta de Truth Social: “Hess, un auténtico perdedor, dice que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de Invierno. Si ese es el caso, no debería haber hecho las pruebas para el equipo, y es una lástima que forme parte de él”.

El tuit que le dedicó Donald Trump al esquiador Hunter Hess

En ese sentido, el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, también le había respondido a Ness por sus declaraciones previas al comienzo de los Juegos Olímpicos. “Estás ahí para practicar un deporte, representar a tu país y con suerte, ganar una medalla. No estás ahí para hablar de política”.

No obstante, en la pista, Hess mostró que las críticas de los principales funcionarios estadounidenses no lo detuvieron ya que se clasificó quinto en la prueba de halfpipe y se metió entre los candidatos a pelear por una medalla.

Luego de terminar su prueba, el deportista se puso la mano en la frente formando una “L” como respuesta a los comentarios de Trump sobre él. “Al parecer, soy un perdedor”, señaló con ironía.

Hess consiguió dos medallas de bronce en los X Games de Invierno, disputados en su país KIRILL KUDRYAVTSEV� - AFP�

“He trabajado muy duro para estar aquí. He sacrificado toda mi vida para que esto fuera posible. No voy a dejar que una controversia como esa se interponga en mi camino. Amo a los Estados Unidos de América. No puedo decirlo lo suficiente. En mi declaración original, sentí que lo había dicho, pero al parecer la gente no lo interpretó así. Estoy muy feliz de estar aquí, muy feliz de representar al equipo de Estados Unidos”, remarcó tras la prueba.

La conferencia que desató la polémica

Speaking at a press conference in Milan, Team USA freestyle skiers Chris Lillis and Hunter Hess said the actions of ICE agents do not reflect the country they represent https://t.co/w4qci0dk8g pic.twitter.com/3I9rVnB1Hd — Reuters (@Reuters) February 6, 2026

Esquiador con raíces argentinas (y fanático de Messi) se llevó el oro

Si bien Ness fue uno de los cuatro estadounidenses en la final de 12 competidores, la medalla de oro se la terminó llevando un compatriota con descendencia argentina: Alex Ferreira. El nuevo campeón tomó las riendas del concurso en su última salida, realizando varias figuras espectaculares para obtener 93,75 puntos.

Nacido en Aspen (Colorado) hace 31 años, el esquiador tiene madre estadounidense que fue corredora de maratones y padre argentino, Marcelo Ferreira, que fue un futbolista formado en River Plate y que emigró a principios de los 80 a los Estados Unidos.

This moment means everything.



Alex Ferreira, you're an Olympic champion🇺🇸 pic.twitter.com/kgz9rtli2j — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) February 20, 2026

Previo a llevarse la medalla de oro, Ferreira comparó su trayectoria olímpica con la historia de Lionel Messi en la Selección Argentina: “Mi papá y yo somos grandes fans de Messi. Cuando ganó la Copa del Mundo, mi papá lloró y yo también me emocioné un poco. Relaciono mucho su historia con mi vida porque ganó su último Mundial en su último intento. Y yo siento exactamente lo mismo de cara a estos Juegos Olímpicos”.

Cabe señalar que el deportista estadounidense había sido plata olímpica en esquí acrobático en 2018 y bronce en 2022, pero nunca se pudo llevar la medalla más preciada hasta la presente edición. “Esta será mi última oportunidad y estoy dando absolutamente todo lo que tengo. Así que estoy rezándole a mi ídolo Messi. Sé que está conmigo”.