Julián Gutiérrez en los Juegos Olímpicos 2024: el tirador que aprendió apuntándole a una caja de vinos

PARIS.- Nada de un ritmo cansino de domingo: Catamarca se sacudió bien temprano con la noticia de que un chico buenazo y noble había descollado en sus primeros Juegos Olímpicos. “A las 6 de la mañana estaban gritando en mi casa… ¡despertaron a los vecinos!”, confiaba el tirador Julián Gutiérrez, de andar pachorriento y que es un agua de estanque, ideal para ganar calma y bajar revoluciones en su disciplina. Pero la provincia entera ya está acelerada: supera las palpitaciones de su pequeño gran héroe y vibra con los acordeones de París.

Julián se clasificó a la final de rifle de aire comprimido 10 metros. Su número mágico fue 631,7, que equivale a un récord argentino y sudamericano. Terminó primero y ya se aseguró un diploma olímpico, pero quiere más: la definición será este lunes, a las 12 de nuestro país. Y sin dudas, es el gran impacto de la delegación argentina, hasta ahora con más cachetazos que buenas noticias en los primeros cinco días de competencia.

“Es bastante raro cómo me siento. Estoy contento por lo que sucedió, porque desde hace tiempo que venimos trabajando para esto. Se me negó en Tokio y quedé ahí cerca de clasificarme para esos Juegos. Y bueno, ahora... Como yo siempre digo, Dios proveerá y bueno después de tanto esfuerzo los resultados llegaron”, señalaba a TyC Sports el atleta de 23 años, que ha hecho una carrera junto a su colega Fernanda Russo, de mayor cartel pero que no pudo trascender en estos Juegos Olímpicos.

Ahora es el turno de “El Negro”, que arrancó en el tiro casi de casualidad. “Una tarde de verano estaba aburrido en mi casa; tenía 12 años y le pedí a mi viejo que me enseñara a tirar, porque él compitió. Casi que me dijo ‘Andá a dormir’ porque era la hora de la siesta, pero al final me inició”, se presentaba Gutiérrez ante LA NACION en Lima 2019, cuando se había colgado la medalla dorada en la prueba mixta de aquellos Panamericanos junto a Russo.

Marcelo, su padre, fue principal influencia, su mentor. Pero en realidad, todo arrancó como una travesura, porque Julián y su hermano mayor, Andrés, empezaron a calibrar su puntería con un riflecito de quebrar, esos de iniciación deportiva. “El primer blanco que usamos fue una caja de vinos y le dimos fácil”, relataba entonces Gutiérrez, a quien le encontraron condiciones y fue captado por el proyecto YOGS, con vistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

La travesura no se detuvo en aquel intento para Gutiérrez. “No conforme con eso, Andrés siguió correteando y me propuso: ‘¿Por qué no agarramos una madera con una hoja y le disparamos?’ Así, fuimos achicando el blanco y eso me llevó al tiro”, agregaba, con una tímida sonrisa quien en competencia se convierte en un serial killer. En su momento, la pasión le ganó a la razón: en su casa en la capital catamarqueña llegó a montar un polígono en una larga sala de 12 metros de largo por 4 de ancho.

Ahora, a sus 23 años, llegó el tiempo de la madurez. Es su momento y tiene su fórmula: “Yo divido la competencia en 6 y voy de a poco. Lo pienso en mi cabeza de esa manera y si es necesario reprogramo la forma en la que planifico mi trabajo. En cada descanso tomo un vaso de agua como rutina para calmarme y pensar las estrategias”. Después, se motiva con slogans bien concretos : “’Yo puedo y sé cómo puedo’ y ‘Paso a paso’, con esas palabras me tranquilizo para seguir adelante cuando estoy en la competencia”.

Para ser fiel a la sagrada siesta de su provincia, sus primeras prácticas de tiro en serio estuvieron llenas de cautela: la premisa fue siempre no despertar a los vecinos, por eso es que se entrenaba solo desde las cinco de la tarde apuntándole a un blanco electrónico que le facilitaron en el equipo para replicar las situaciones de un polígono. “Tiraba cuando la gente estaba despierta, no me gusta hinchar a los vecinos a esas horas en que duermen la siesta”, admitía, al recordar ese hogar de paredes tapizadas con colchones para amortiguar la resonancia.

Desde aquel oro en los Panamericanos a esta parte fue todo evolución. No solo de su técnica, también de su cabeza. Su ascendente carrera también estuvo salpicada de sinsabores: después de ganarse la plaza para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, recibió un palazo cuando lo sacaron del equipo. Una ilusión rota. Quizás peor haya sido haber quedado a tan solo una posición de lograr el pasaje a Tokio 2020. Finalmente, el ticket a París llegó gracias en abril pasado, gracias a la medalla de oro en el Campeonato de las Américas de Rifle y Pistola que se disputó en el Tiro Federal Argentino, en Buenos Aires. “Superé aquellos momentos con la perseverancia y un buen entorno que me supo acompañar”.

