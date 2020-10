Ronald Koeman

Ronald Koeman asume su primer gran desafío en Barcelona: el superclásico de este sábado ante Real Madrid, desde las 11 de nuestro país y en el Camp Nou. Al neerlandés no le llega este reto en el mejor momento deportivo: su equipo viene de perder 1 a 0 frente a Getafe y está a cuatro puntos de la vanguardia, con seis fechas jugadas de la Liga de España. Sin embargo, a su archirrival no le va mucho mejor: cayó por la Liga ante Cadiz y frente a Shaktar Donetsk, en el debut de la Champions League.

"El contrario tiene su calidad. Sabemos que en el pasado jugaron con 4-4-2 y creo que no van a dejar espacios como ante el Cádiz y el Shakthar. Están a la espera de saber si Sergio Ramos va a estar y eso puede influir en el partido de este sábado. Cuando cometes errores quieres mejorar. Los jugadores del Madrid tienen mucha experiencia en este tipo de partidos. No espero un Madrid vulnerable", admitió Koeman.

Es un partido igualado. En los dos equipos hay muchísima calidad y experiencia. Estos partidos se deciden en detalles, cuando tienes balón o cómo presionas al contrario Koeman (DT de Barcelona)

A propósito del estado anímico del conjunto merengue, valoró: "Puede ser que el Madrid en las dos últimas jornadas no haya sacado buenos resultados, pero eso no quiere decir que tenga baja moral. Tienen a gente muy experimentada y saben que deben ganar el partido tras las dos últimas derrotas. No creo que influya lo que ha pasado ultimamente".

Hizo mucho ruido la entrevista que concedió el defensor Gerard Piqué a la Vanguardia, en donde criticó a la dirigencia de la entidad catalana. Respecto de esa cuestión, el DT pidió que no haya distracciones: "Gerard lleva muchos años aquí y tiene su opinión y la respeto. Es una persona lista y sabe perfectamente que si hace una entrevista de este tipo... Lleva muchos años más que yo. Si el jugador está metido en el partido es lo más importante, a pesar de la entrevista".

Koeman vistió la camiseta de Barcelona y protagonizó varios momentos célebres en los grandes choques con Real Madrid. "He jugado bastantes y me acuerdo del 5-0. Metí un gol bonito de falta. También me acuerdo del primer Clásico, en el que marqué dos penales. El primero siempre es un poco más especial que los demás", y dijo que la situación no varió demasiado de la década del '90: "No ha cambiado mucho, lo único es que no hay público. Son dos equipos grandes que siempre tienen que luchar por ganar títulos. Si uno no lo consigue hay críticas y se habla de los entrenadores. Es un partido que se decide en el campo".

Otras frases de Koeman:

Sobre la renovación del plantel: "Intentamos cambiar cosas y lo más importante es la calidad de los jugadores. Es bueno que hayamos cambiado un poco el equipo, con jugadores jóvenes. Están haciendo méritos para jugar. Ansu Fati ya está jugando en la selección y será una estrella, pero tiene que trabajar mucho. Lo vamos a ayudar a ser de los mejores del mundo, igual que con el resto de jóvenes".

Desde el rol de futbolista: "Ser jugador del Barça es algo diferente y si hay un partido Barça-Madrid es algo más. Se habla durante muchos días y lo importante es tener la cabeza fría. Sin público quita un poco el morbo".

Sobre Ansu y Pedri: "Sabemos que son dos jugadores, a pesar de su edad, son muy buenos. Su trayectoria va rapidísima. Para mí no es importante la edad del jugador, lo importante es el rendimiento".

Acerca de la baja de sueldos en el club: "No estoy preocupado por eso. Yo soy una persona que va directa. Entiendo la postura del club y de los jugadores, tienen que hablar entre ellos. Lo que tengo que hacer yo es ganar los partidos, si veo algo diferente hablaré con ellos. Es un tema extradeportivo".

La importancia de ganar para su proyecto: "Es importante. Si ganas puedes demostrar la confianza. Los jugadores se lo merecen por el trabajo que están haciendo cada día. Demuestran mucha ambición. Hay que concentrarnos partido a partido, tenemos un calendario muy apretado".

"Un paso adelante": "No tengo ni una queja de mis jugadores. Un partido contra el Madrid siempre es algo más. Queremos dar un paso adelante y sumar confianza para demostrar que estamos en el buen camino".

La confianza en los jóvenes: "Lo más importante es el rendimiento de cada jugador. No veo problema de tener a gente joven. Para tener experiencia tienen que jugar partidos. Solo pienso en el mejor equipo para mañana, no depende de los años de un jugador".

La titularidad Griezmann: "Tiene opciones de jugar. Es un jugador importante y queremos que todos los jugadores estén al mejor nivel. El equipo es lo más importante. Nosotros elegimos a los jugadores para sacar el mejor resultado".

Sobre la falta de público: "Nos falta a todos los equipos. Es un poco extraño, en un campo tan grande, no tener a nadie y crear un ambiente bueno para el equipo local. Ojalá que dentro de poco podemos tener este ambiente. Tener la ayuda de tu público es casi tener un jugador más".

