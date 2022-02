Kun Agüero, fulminante con la dirigencia de Independiente: “Lo único que falta es que hagan campaña conmigo”

Sergio “Kun” Agüero anunció que se retiró del fútbol profesional en diciembre por una arritmia cardíaca. Tras ello, en el último tiempo circuló el rumor de que podría volver al club en el que debutó, allá por 2003: Club Atlético Independiente. Sin embargo, contundente, el delantero despejó todas las dudas y aclaró que no regresará al Rojo.

“Están diciendo que yo en junio supuestamente arrancaría a entrenar en Independiente. Lo que le quiero decir a los hinchas de Independiente y a la gente que está en el club es que, por favor, no hagan campaña conmigo. Posta les digo. No hagan campaña conmigo. No me molesten. Por favor se los pido”, señaló al desmentir la noticia en una transmisión que realizó en su canal de Twitch, en la que -además- le pidió a los fanáticos del club que “no crean en nada de lo que se dice” y le dijo a quienes difundieron esa noticia que “no le mientan a la gente”.

“La verdad, no tiene nada que ver. Yo no hablé con nadie del club, con nadie. Como siempre. Y ahora lo puedo decir. Digo las cosas como son, y punto. Yo nunca hablé con nadie del club. Desde que me fui, nadie”, añadió. Y entonces, molesto por la situación, reiteró su mensaje: “Es chamuyo que no tienen mi teléfono o que no me quieren molestar, supuestamente. Así que lo único que falta es que hagan campaña conmigo. Yo no molesto para nada a nadie. No me rompan los huevos, corta. Así nomás lo digo. Listo. Se acabo el tema”.

Este mensaje contra la dirigencia del club se da en un momento de gran incertidumbre para Independiente, dado que las elecciones permanecen suspendidas, mientras la oposición, liderada por “famosos” como el periodista Fabián Doman y el dirigente de Pro Cristian Ritondo, insiste en la Justicia para que les permitan participar de la votación.

A través de la misma plataforma, este fin de semana, el Kun contó que, a raíz de los problemas de salud que tiene, le colocaron un chip en el pecho para controlar sus latidos cardíacos y mostró la marca que le quedó por dicho procedimiento. “ Esto es un tajito, me abrieron y me pusieron un chip. De noche, tiro luces de colores. Soy Iron Man”, dijo el exjugador entre risas al compararse con el superhéroe de Marvel Comics.

“Tengo un chip, soy re cheto. Si se me acelera, le salta al médico”, continuó al explicar, con su humor característico, la funcionalidad del dispositivo, y rápidamente volvió a arremeter con otra broma: “Me parece que me lo puso Sofi (en referencia a su novia, la actriz Sofía Calzetti) para ver dónde ando...”.