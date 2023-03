Sergio Agüero sorprendió al elegir cuál es el mejor delantero de los últimos años

escuchar

El exfutbolista Kun Agüero hizo esta semana un streaming con Lautaro del Campo, más conocido como La Cobra, donde conversaron sobre varios temas futbolísticos. Entre esos tópicos, el exjugador de Barcelona, Manchester City y Atlético de Madrid opinó cuál es, desde su punto de vista, el mejor centrodelantero de los últimos diez años, al recoger una pregunta de los usuarios.

Al hacer la evaluación, Agüero remarcó la importancia de la permanencia en el más alto nivel para elegir al atacante más destacado de la última década. “Vos tenés que ver también si se mantuvo en el alto nivel los diez años, porque si estuvo dos, tres años bien pero después, los otros años, se rascó los hue..., no fue (el mejor)”, señaló, con su habitual desparpajo.

Tras hacer esta aclaración, Agüero enumeró su “top 3”. “Uno puede ser (Karim) Benzema, y el otro, yo creo que puede ser (Robert) Lewandowski”. A la vez, señaló que no puso en ese lugar a Cristiano Ronaldo ni a Lionel Messi, porque ninguno de los dos son centrodelanteros.

En el tercer lugar, en tanto, ubicó a Luis Suárez. “Yo creo que los tres por trayectoria. Antes de Benzema, fue Suárez. Del 2010 al 2015, 2016, 2017. En el 2014, 2018, Benzema empezó a explotar mucho más”, consideró. Sobre Lewandowski, hizo la salvedad de que “estuvo toda la vida en el Bayern Münich”, y “la liga alemana no es tan competitiva como la Premier o la liga española”.

El Kun Agüero sorprendió al elegir cuál es el mejor delantero de los últimos años

En un plano más personal, Lautaro le preguntó a Agüero con quién de los tres le hubiera gustado compartir equipo, y no lo dudó. “Con Suárez, me hubiese gustado jugar porque es nueve, y sé que yo me puedo mover atrás de él. Por mi forma de jugar, prefiero un jugador que aguante la pelota, que sea rompe pel... con los centrales, que se le empiece a anular a quien marcar”.

Asimismo, admitió que siempre le gustó jugar acompañado de otro nueve, para poder “estar al lado de él y hacer combinaciones”. En tanto, consideró que jugar con un centro delantero más le permitía repartir la responsabilidad en el puesto.

“El 9 tiene que estar de 9. Si los extremos le dan un pase en profundidad, tenés que estar en el área. Cuando tiene la pelota, tenés que estar siempre arriba, y a veces, estar 10, 15′, sin tocar la pelota, es una p.... Entonces, con otro 9, te podes dar la maña de bajar, tocar, ir a un lado, porque ya sabes que hay uno más que te está haciendo el respaldo. Vas cambiando”, detalló. En esa línea, recordó que, cuando Alejandro Sabella era entrenador de la selección argentina, tuvo la oportunidad de jugar de esa manera con Gonzalo Higuaín.

Karim Benzema, el mejor centrodelantero de la última década, según Sergio Agüero Bernat Armangue - AP

En otro orden, enumeró las ventajas y desventajas de ser centroatacante. “Los 9 son criticados, porque si estás dos partidos sin hacer un gol, chau. Un partido se la banca, dos también; al tercero, ya te empiezan a mirar. (...) También es el que te salva más partidos, y el que más gana”, concluyó.

LA NACION