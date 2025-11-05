LA NACION

La agenda de la TV del jueves: Argentina juega por el Mundial Sub 17, y toda la acción de la Europa League

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Los chicos del Sub 17 de Argentina se enfrentan con Túnez, en la segunda fecha del Mundial
Los chicos del Sub 17 de Argentina se enfrentan con Túnez, en la segunda fecha del MundialChris Ricco - FIFA - FIFA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 6 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

UEFA Europa League

  • 14.45 Dinamo Zagreb vs. Celta. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
  • 14.45 Estrella Roja vs. Lille. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 14.45 Sturm Graz vs. Nottingham Forest. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
  • 14.45 Utrecht vs. Porto. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 14.45 Midtjylland vs. Celtic. Canal 116 (CV 116)
  • 14.45 Malmö vs. Panathinaikos. Canal 117 (CV 117)
  • 14.45 Salzburg vs. Go Ahead Eagles. Disney+ Premium
  • 14.45 FC Basel vs. Steaua Bucarest. Disney+ Premium
  • 14.45 Nice vs. Freibug. Disney+ Premium
  • 17 Aston Villa vs. Maccabi Tel Aviv. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 17 Betis vs. Lyon. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 17 Rangers vs. Roma. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
  • 17 Stuttgart vs. Feyenoord. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
  • 17 SC Braga vs. Genk. Canal 116 (CV 116)
  • 17 Bologna vs. Brann. Canal 117 (CV 117)
  • 17 Ferencvaros vs. Ludogorets. Disney+ Premium
  • 17 Viktoria Plzen vs. Fenerbahce. Disney+ Premium
  • 17 PAOK vs. Young Boys. Disney+ Premium
Emiliano Martínez, en el arco de Aston Villa
Emiliano Martínez, en el arco de Aston Villadpa - PA Wire

Conference League

  • 14.45 AEK Atenas vs. Shamrock. Disney+ Premium
  • 14.45 AEK Larnaca vs. Aberdeen. Disney+ Premium
  • 14.45 Samsunspor vs. Hamrun Spartans. Disney+ Premium
  • 14.45 NK Celje vs. Legia Varsovia. Disney+ Premium
  • 14.45 Noah vs. Sigma Olomouc. Disney+ Premium
  • 14.45 Shakhtar Donetsk vs. Breidablik. Disney+ Premium
  • 14.45 KuPS Kuopio vs. Slovan Bratislava. Disney+ Premium
  • 14.45 Sparta Praga vs.Rakow Częstochowa. Disney+ Premium
  • 14.45 Mainz 05 vs. Fiorentina. Disney+ Premium
  • 17 Crystal Palace vs. AZ Alkmaar. Disney+ Premium
  • 17 Rapid Viena vs. Universitatea Craiova. Disney+ Premium
  • 17 Rayo Vallecano vs. Lech Poznan. Disney+ Premium
  • 17 Shelbourne vs. Drita. Disney+ Premium
  • 17 Lincoln Red Imps vs. Rijeka. Disney+ Premium
  • 17 Dynamo Kiev vs. Zrinjski Mostar. Disney+ Premium
  • 17 Shkëndija vs. Jagiellonia Białystok. Disney+ Premium
  • 17 Lausanne vs. Omonia. Disney+ Premium
  • 17 Häcken vs. Racing Estrasburgo. Disney+ Premium
Joaquin Panichelli, el delantero argentino de Racing Estrasburgo
Joaquin Panichelli, el delantero argentino de Racing EstrasburgoSEBASTIEN BOZON - AFP

Mundial FIFA Sub 17 de Qatar

  • 9.30 Bolivia vs. Italia. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 9.30 Portugal vs. Marruecos. Dsports (614/1614 HD)
  • 10 Japón vs. Nueva Caledonia. Dsports (616/1616 HD)
  • 10.30 Argentina vs. Túnez. TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD) y Dsports (610/1610 HD)
  • 11.45 Fiji vs. Bélgica. Dsports (617/1617 HD)
  • 12.15 Emiratos Árabes vs. Croacia. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 12.45 Qatar vs. Sudáfrica. Dsports (616/1616 HD)
  • 12.45 Senegal vs. Costa Rica. Dsports (614/1614 HD)

Brasileirão

  • 19.30 Fluminense vs. Mirassol. Canal 116 (CV 116)

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 17 París Basketball vs. Bayern Munich. Dsports 2 (612/1612 HD)

Liga Nacional

  • 20.05 Atenas vs. La Unión. Dsports (611/1611 HD)
  • 22.10 Peñarol vs. Boca. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

TENIS

WTA Finals

  • 11 Jessica Pegula vs. Jasmine Paolini, desde Riad. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 12.30 Aryna Sabalenka vs. Coco Gauff. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
Jessica Pegula, de Estados Unidos, busca un lugar en las semifinales del WTA Finals
Jessica Pegula, de Estados Unidos, busca un lugar en las semifinales del WTA FinalsLi Rui - XinHua

VÓLEIBOL

Liga Argentina

  • 11 Waiwen Voley vs. Defensores de Banfield. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)
  • 15 River vs. UPCN San Juan. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)
  • 18 Tucumán de Gimnasia vs. Vélez. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)
  • 21 Monteros Voley vs. Boca. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)

GOLF

PGA Tour

  • 4 Abu Dhabi Championship, primera ronda. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
