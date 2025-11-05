La agenda de la TV del jueves: Argentina juega por el Mundial Sub 17, y toda la acción de la Europa League
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 6 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
UEFA Europa League
- 14.45 Dinamo Zagreb vs. Celta. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
- 14.45 Estrella Roja vs. Lille. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 14.45 Sturm Graz vs. Nottingham Forest. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
- 14.45 Utrecht vs. Porto. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
- 14.45 Midtjylland vs. Celtic. Canal 116 (CV 116)
- 14.45 Malmö vs. Panathinaikos. Canal 117 (CV 117)
- 14.45 Salzburg vs. Go Ahead Eagles. Disney+ Premium
- 14.45 FC Basel vs. Steaua Bucarest. Disney+ Premium
- 14.45 Nice vs. Freibug. Disney+ Premium
- 17 Aston Villa vs. Maccabi Tel Aviv. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
- 17 Betis vs. Lyon. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 17 Rangers vs. Roma. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
- 17 Stuttgart vs. Feyenoord. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
- 17 SC Braga vs. Genk. Canal 116 (CV 116)
- 17 Bologna vs. Brann. Canal 117 (CV 117)
- 17 Ferencvaros vs. Ludogorets. Disney+ Premium
- 17 Viktoria Plzen vs. Fenerbahce. Disney+ Premium
- 17 PAOK vs. Young Boys. Disney+ Premium
Conference League
- 14.45 AEK Atenas vs. Shamrock. Disney+ Premium
- 14.45 AEK Larnaca vs. Aberdeen. Disney+ Premium
- 14.45 Samsunspor vs. Hamrun Spartans. Disney+ Premium
- 14.45 NK Celje vs. Legia Varsovia. Disney+ Premium
- 14.45 Noah vs. Sigma Olomouc. Disney+ Premium
- 14.45 Shakhtar Donetsk vs. Breidablik. Disney+ Premium
- 14.45 KuPS Kuopio vs. Slovan Bratislava. Disney+ Premium
- 14.45 Sparta Praga vs.Rakow Częstochowa. Disney+ Premium
- 14.45 Mainz 05 vs. Fiorentina. Disney+ Premium
- 17 Crystal Palace vs. AZ Alkmaar. Disney+ Premium
- 17 Rapid Viena vs. Universitatea Craiova. Disney+ Premium
- 17 Rayo Vallecano vs. Lech Poznan. Disney+ Premium
- 17 Shelbourne vs. Drita. Disney+ Premium
- 17 Lincoln Red Imps vs. Rijeka. Disney+ Premium
- 17 Dynamo Kiev vs. Zrinjski Mostar. Disney+ Premium
- 17 Shkëndija vs. Jagiellonia Białystok. Disney+ Premium
- 17 Lausanne vs. Omonia. Disney+ Premium
- 17 Häcken vs. Racing Estrasburgo. Disney+ Premium
Mundial FIFA Sub 17 de Qatar
- 9.30 Bolivia vs. Italia. Dsports+ (613/1613 HD)
- 9.30 Portugal vs. Marruecos. Dsports (614/1614 HD)
- 10 Japón vs. Nueva Caledonia. Dsports (616/1616 HD)
- 10.30 Argentina vs. Túnez. TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD) y Dsports (610/1610 HD)
- 11.45 Fiji vs. Bélgica. Dsports (617/1617 HD)
- 12.15 Emiratos Árabes vs. Croacia. Dsports+ (613/1613 HD)
- 12.45 Qatar vs. Sudáfrica. Dsports (616/1616 HD)
- 12.45 Senegal vs. Costa Rica. Dsports (614/1614 HD)
Brasileirão
- 19.30 Fluminense vs. Mirassol. Canal 116 (CV 116)
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 17 París Basketball vs. Bayern Munich. Dsports 2 (612/1612 HD)
Liga Nacional
- 20.05 Atenas vs. La Unión. Dsports (611/1611 HD)
- 22.10 Peñarol vs. Boca. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
TENIS
WTA Finals
- 11 Jessica Pegula vs. Jasmine Paolini, desde Riad. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 12.30 Aryna Sabalenka vs. Coco Gauff. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
VÓLEIBOL
Liga Argentina
- 11 Waiwen Voley vs. Defensores de Banfield. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)
- 15 River vs. UPCN San Juan. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)
- 18 Tucumán de Gimnasia vs. Vélez. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)
- 21 Monteros Voley vs. Boca. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)
GOLF
PGA Tour
- 4 Abu Dhabi Championship, primera ronda. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
