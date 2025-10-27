LA NACION

La agenda de la TV del lunes: Boca y Barracas se ponen al día y comienza el Masters 1000 de Paris

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Barracas vs Boca, lo más destacado de este lunes
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 27 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 16 Barracas Central vs. Boca. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)

Liga de España

  • 17 Betis vs. Atlético de Madrid. Dsports (610/1610 HD)
Juega el Atlético del Cholo Simeone
Superliga de Turquía

  • 14 Gaziantep vs Fenerbahce. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)

TENIS

Masters 1000 de París

  • 7 La primera ronda: Luciano Darderi vs. Arthur Cazaux, Sebastián Báez vs. Cameron Norrie, y Francisco Cerúndolo vs. Damir Dzumhur. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
Sebastián Báez debuta en París ante el británico Norrie (Photo by Jade Gao / AFP)
BÁSQUETBOL

Liga Sudamericana

  • 17:30 Regatas vs. Pinheiros. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 20 San José vs. Leones. Dsports2 (612/1612 HD)

BÉISBOL

Serie Mundial

  • 21 Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers.ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
