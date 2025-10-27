La agenda de la TV del lunes: Boca y Barracas se ponen al día y comienza el Masters 1000 de Paris
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 27 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 16 Barracas Central vs. Boca. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
Liga de España
- 17 Betis vs. Atlético de Madrid. Dsports (610/1610 HD)
Superliga de Turquía
- 14 Gaziantep vs Fenerbahce. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)
TENIS
Masters 1000 de París
- 7 La primera ronda: Luciano Darderi vs. Arthur Cazaux, Sebastián Báez vs. Cameron Norrie, y Francisco Cerúndolo vs. Damir Dzumhur. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
BÁSQUETBOL
Liga Sudamericana
- 17:30 Regatas vs. Pinheiros. Dsports2 (612/1612 HD)
- 20 San José vs. Leones. Dsports2 (612/1612 HD)
BÉISBOL
Serie Mundial
- 21 Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers.ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
