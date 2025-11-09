La agenda de la TV del lunes: la penúltima fecha del torneo Clausura y la segunda jornada del ATP Finals
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 10 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 17 Gimnasia La Plata vs. Vélez. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
- 19 Riestra vs. Independiente. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 21.15 Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
- 21.15 Argentinos Juniors vs. Belgrano. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Mundial FIFA Sub 17 de Qatar
- 9.30 Suiza vs. México. Dsports (614/1614 HD)
- 9.30 Corea del Sur vs. Costa de Marfil. Dsports (616/1616 HD)
- 10.30 Colombia vs. Corea del Norte. Dsports (610/1610 HD)
- 10.30 El Salvador vs. Alemania. Dsports (617/1617 HD)
- 11.30 Zambia vs. Brasil. Dsports+ (613/1613 HD)
- 11.45 Honduras vs. Indonesia. Dsports (616/1616 HD)
- 12.45 Egipto vs. Inglaterra. Dsports (610/1610 HD)
- 12.45 Venezuela vs. Haití. Dsports (614/1614 HD)
TENIS
ATP Finals
- 10 Lorenzo Musetti vs. Taylor Fritz, por la segunda jornada, desde Turín. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
- 16.30 Jannik Sinner vs. Felix Augier Aliassime, desde Turín. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
