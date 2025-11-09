LA NACION

La agenda de la TV del lunes: la penúltima fecha del torneo Clausura y la segunda jornada del ATP Finals

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Independiente visita a Deportivo Riestra por la fecha 15 del Torneo Clausura
Independiente visita a Deportivo Riestra por la fecha 15 del Torneo ClausuraFacundo Morales - FOTOBAIRES

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 10 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 17 Gimnasia La Plata vs. Vélez. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
  • 19 Riestra vs. Independiente. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 21.15 Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
  • 21.15 Argentinos Juniors vs. Belgrano. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
Gimnasia recibe a Vélez en el Bosque
Gimnasia recibe a Vélez en el BosqueFotobaires

Mundial FIFA Sub 17 de Qatar

  • 9.30 Suiza vs. México. Dsports (614/1614 HD)
  • 9.30 Corea del Sur vs. Costa de Marfil. Dsports (616/1616 HD)
  • 10.30 Colombia vs. Corea del Norte. Dsports (610/1610 HD)
  • 10.30 El Salvador vs. Alemania. Dsports (617/1617 HD)
  • 11.30 Zambia vs. Brasil. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 11.45 Honduras vs. Indonesia. Dsports (616/1616 HD)
  • 12.45 Egipto vs. Inglaterra. Dsports (610/1610 HD)
  • 12.45 Venezuela vs. Haití. Dsports (614/1614 HD)

TENIS

ATP Finals

  • 10 Lorenzo Musetti vs. Taylor Fritz, por la segunda jornada, desde Turín. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
  • 16.30 Jannik Sinner vs. Felix Augier Aliassime, desde Turín. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 622 - 1622 HD)
Apenas pasó una semana desde que se cruzaron en la final de París: Jannik Sinner y Felix Auger-Aliassime vuelven a estar frente a frente
Apenas pasó una semana desde que se cruzaron en la final de París: Jannik Sinner y Felix Auger-Aliassime vuelven a estar frente a frenteChristophe Ena - AP
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. Horario del Superclásico de este 9 de noviembre de 2025, entre Boca y River
    1

    Horario del Superclásico de este 9 de noviembre de 2025, entre Boca y River

  2. Fin de fiesta del WEC: éxito de Pechito López, corona de Ferrari y retiro de un campeón de F. 1
    2

    ‘Pechito’ López ganó las 8 Horas de Bahréin, Ferrari fue campeón de WEC y Jenson Button dejó el automovilismo

  3. La "obligación doble" del equipo de Contepomi para ganarle a Gales en Cardiff: las cuentas que hacen
    3

    Gales vs. Los Pumas: la Argentina, ante el desafío de dar el puntapié inicial hacia algo más grande

  4. Colapinto sufrió un toque desde atrás de Hamilton y se defendió de manera impecable de Hadjar
    4

    Hamilton quiso pasar a Colapinto y se quedó sin alerón delantero

Cargando banners ...