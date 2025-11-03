La agenda de la TV del lunes: Racing por el torneo Clausura, la selección argentina en el Mundial Sub 17 y el Abierto de Palermo

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 3 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

16.45 Platense vs. Sarmiento. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)

16.45 Defensa y Justicia vs. Huracán. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD) y ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

19 Central Córdoba vs. Racing. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)

21.15 Banfield vs. Lanús. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)

21.15 Belgrano vs. Tigre. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD) y ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

Lanús y Banfield se enfrentan en el clásico del Sur en el Florencio Sola Fotobaires

Mundial FIFA Sub 17 de Qatar

11.45 Argentina vs. Bélgica, por la primera fecha. TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD) y Dsports (610/1610 HD)

9.30 Costa Rica vs. Emiratos Árabes Unidos. Dsports (617/1617 HD)

9.30 Sudáfrica vs. Bolivia Dsports (614/1614 HD)

10 Senegal vs. Croacia. Dsports (616/1616 HD)

10.30 Japón vs. Marruecos. Dsports+ (613/1613 HD)

12.15 Nueva Caledonia vs. Portugal. Dsports (614/1614 HD)

12.45 Qatar vs. Italia. Dsports+ (613/1613 HD)

12.45 Túnez vs. Fiji. Dsports (616/1616 HD)

La selección Sub 17 Argentina abre su camino en el Mundial de Qatar

Serie A

16.30 Lazio vs. Cagliari. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

Premier League

14.30 Sassuolo vs. Genoa. Disney+ Premium

17 Sunderland vs. Everton. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)

Liga de España

17 Oviedo vs. Osasuna. Dsports2 (612/1612 HD)

Primera B Metropolitana

21.10 Comunicaciones vs. UAI Urquiza. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

Primera C

15.30 Sportivo Barracas vs. Ituzaingó. Dsports+ (613/1613 HD)

TENIS

WTA Finals

11 Iga Swiatek vs. Elena Rybakina, desde Riad. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

12.30 Amanda Anisimova vs. Madison Keys. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

La estadounidense Amanda Anisimova, en acción Yuki Iwamura - AP

POLO

Abierto de Palermo