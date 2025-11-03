LA NACION

La agenda de la TV del lunes: Racing por el torneo Clausura, la selección argentina en el Mundial Sub 17 y el Abierto de Palermo

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Gastón Martirena, una de las figuras de Racing, que este lunes visita al Ferroviario en Santiago del Estero
Gastón Martirena, una de las figuras de Racing, que este lunes visita al Ferroviario en Santiago del EsteroGonzalo Colini - La Nación

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 3 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 16.45 Platense vs. Sarmiento. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 16.45 Defensa y Justicia vs. Huracán. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD) y ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 19 Central Córdoba vs. Racing. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 21.15 Banfield vs. Lanús. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 21.15 Belgrano vs. Tigre. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD) y ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
Lanús y Banfield se enfrentan en el clásico del Sur en el Florencio Sola
Lanús y Banfield se enfrentan en el clásico del Sur en el Florencio SolaFotobaires

Mundial FIFA Sub 17 de Qatar

  • 11.45 Argentina vs. Bélgica, por la primera fecha. TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD) y Dsports (610/1610 HD)
  • 9.30 Costa Rica vs. Emiratos Árabes Unidos. Dsports (617/1617 HD)
  • 9.30 Sudáfrica vs. Bolivia Dsports (614/1614 HD)
  • 10 Senegal vs. Croacia. Dsports (616/1616 HD)
  • 10.30 Japón vs. Marruecos. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 12.15 Nueva Caledonia vs. Portugal. Dsports (614/1614 HD)
  • 12.45 Qatar vs. Italia. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 12.45 Túnez vs. Fiji. Dsports (616/1616 HD)
La selección Sub 17 Argentina abre su camino en el Mundial de Qatar
La selección Sub 17 Argentina abre su camino en el Mundial de Qatar

Serie A

  • 16.30 Lazio vs. Cagliari. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

Premier League

  • 14.30 Sassuolo vs. Genoa. Disney+ Premium
  • 17 Sunderland vs. Everton. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)

Liga de España

  • 17 Oviedo vs. Osasuna. Dsports2 (612/1612 HD)

Primera B Metropolitana

  • 21.10 Comunicaciones vs. UAI Urquiza. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

Primera C

  • 15.30 Sportivo Barracas vs. Ituzaingó. Dsports+ (613/1613 HD)

TENIS

WTA Finals

  • 11 Iga Swiatek vs. Elena Rybakina, desde Riad. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 12.30 Amanda Anisimova vs. Madison Keys. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
La estadounidense Amanda Anisimova, en acción
La estadounidense Amanda Anisimova, en acciónYuki Iwamura - AP

POLO

Abierto de Palermo

  • 16.30 Ellerstina Indios Chapaleufú vs. La Dolfina II. Disney+ Premium.
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. Stefano Di Carlo será el presidente por cuatro años tras un triunfo contundente: 61,77%
    1

    Elecciones en River: Stefano Di Carlo fue elegido presidente por amplia mayoría

  2. El regreso de Doncic: superó a Jordan, igualó a Kobe y se acera de Wilt Chamberlain
    2

    Luka Doncic está de vuelta en Los Angeles Lakers: superó a Michael Jordan, igualó a Kobe Bryant y se acera de Wilt Chamberlain

  3. Stefano Di Carlo, de la pileta del club al sillón de presidente, un viaje circular de la mano del abuelo Titi
    3

    Stefano Di Carlo, de la pileta del club al sillón de presidente: un viaje circular de la mano del abuelo Titi

  4. Arranca el Sub 17 el Mundial en Qatar: debuta ante Bélgica con muchos que ya saben lo que es ser campeón
    4

    El título que falta en las vitrinas: el sueño Sub 17 de Argentina se pone en marcha en Qatar

Cargando banners ...