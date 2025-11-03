La agenda de la TV del lunes: Racing por el torneo Clausura, la selección argentina en el Mundial Sub 17 y el Abierto de Palermo
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 3 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 16.45 Platense vs. Sarmiento. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 16.45 Defensa y Justicia vs. Huracán. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD) y ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
- 19 Central Córdoba vs. Racing. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 21.15 Banfield vs. Lanús. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 21.15 Belgrano vs. Tigre. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD) y ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
Mundial FIFA Sub 17 de Qatar
- 11.45 Argentina vs. Bélgica, por la primera fecha. TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD) y Dsports (610/1610 HD)
- 9.30 Costa Rica vs. Emiratos Árabes Unidos. Dsports (617/1617 HD)
- 9.30 Sudáfrica vs. Bolivia Dsports (614/1614 HD)
- 10 Senegal vs. Croacia. Dsports (616/1616 HD)
- 10.30 Japón vs. Marruecos. Dsports+ (613/1613 HD)
- 12.15 Nueva Caledonia vs. Portugal. Dsports (614/1614 HD)
- 12.45 Qatar vs. Italia. Dsports+ (613/1613 HD)
- 12.45 Túnez vs. Fiji. Dsports (616/1616 HD)
Serie A
- 16.30 Lazio vs. Cagliari. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
Premier League
- 14.30 Sassuolo vs. Genoa. Disney+ Premium
- 17 Sunderland vs. Everton. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
Liga de España
- 17 Oviedo vs. Osasuna. Dsports2 (612/1612 HD)
Primera B Metropolitana
- 21.10 Comunicaciones vs. UAI Urquiza. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
Primera C
- 15.30 Sportivo Barracas vs. Ituzaingó. Dsports+ (613/1613 HD)
TENIS
WTA Finals
- 11 Iga Swiatek vs. Elena Rybakina, desde Riad. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 12.30 Amanda Anisimova vs. Madison Keys. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
POLO
Abierto de Palermo
- 16.30 Ellerstina Indios Chapaleufú vs. La Dolfina II. Disney+ Premium.
