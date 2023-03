La agenda de la TV del sábado: Riquelme y Palermo se vuelven a juntar en Villarreal, Boca en la Copa Argentina, Erling Haaland contra España, el Top 12 de la URBA y la NBA

escuchar

Aún con la jornada tradicional de fin de semana en el fútbol cortada momentáneamente por la fecha FIFA, este sábado llega con muchísimo deporte para ver en las pantallas, con grandes eventos de fútbol, golf, tenis, básquetbol, rugby y motociclismo.

No habrá acción de la Liga Profesional, pero eso no significa que el fútbol argentino frene totalmente, sino que tendrá la presentación de nada menos que un grande. Tras dos derrotas al hilo, Boca necesita recuperar confianza, y su debut en la Copa Argentina frente a Olimpo en Chaco se presenta como la oportunidad ideal para hacerlo. Donde no faltarán partidos es en las eliminatorias europeas, donde el encuentro más atractivo de la fecha será el enfrentamiento entre España, donde debutará el seleccionador Luis de la Fuente, contra Noruega, que contará con nada menos que Erling Haaland y Martin Odegaard, figuras excluyentes de la Premier League.

Boca quiere recuperar la confianza cuando enfrente a Olimpo en Chaco, en su debut en la Copa Argentina Mauro Alfieri - La NACIÓN

Además, la jornada del sábado dará lugar a un evento sumamente emotivo: la reunión de Martín Palermo y Juan Román Riquelme en una cancha de fútbol. Ambos compartirán equipo en el amistoso que jugarán las leyendas de Villarreal contra un combinado de jugadores históricos españoles, en conmemoración del centenario del Submarino Amarillo. Los dos ídolos de Boca representaron al club valenciano en diferentes etapas de su carrera; Palermo jugó allí entre 2001 y 2003, y poco después de su salida arribó Román, que permaneció hasta 2007 y fue parte del histórico equipo que fue segundo en la Liga y alcanzó las semifinales de la Champions League. En el partido también jugarán varios otros jugadores argentinos, como Mariano Barbosa, Gonzalo Rodríguez, Mateo Musacchio, Juan Pablo Sorín y Fabricio Coloccini.

Por fuera del fútbol, el evento más destacado será sin duda el regreso del URBA Top 12, que abrirá su temporada 2023 con grandes duelos como SIC-Alumni y CASI-Newman, mientras que el campeón defensor Hindú se estrenará ante Buenos Aires. Además, continúa el Masters 1000 de Miami, donde tendrá su introducción Francisco Cerúndolo, que se medirá ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic. También continúa la acción en el World Golf Championship en Austin, Texas, y el día cerrará con un apasionante duelo de NBA entre Denver Nuggets y Milwaukee Bucks.

La televisación del sábado 25

FÚTBOL

Copa Argentina

19 Boca vs. Olimpo. TyC Sports

Amistosos internacionales

13.10 Leyendas Villarreal vs. Leyendas España. Star+

19.30 River vs. Universidad de Chile. Star+

Eliminatorias Eurocopa 2024

11 Escocia vs. Chipre. ESPN

14 Belarús vs. Suiza. ESPN

16.45. España vs. Noruega. ESPN

16.45 Croacia vs. Gales. Star+

Imparable en la Premier League, Erling Haaland volverá a vestir la camiseta de Noruega enfrentando a España

GOLF

11 World Golf Championship. Día 4. ESPN 3

TENIS

12.30 y 20 El ATP Masters 1000 de Miami. ESPN 2

Francisco Cerúndolo debutará en el Masters 1000 de Miami frente a Aleksandar Kovacevic Prensa Cordoba Open

RUGBY

Top 14 de Francia

11 Castres vs. Toulouse. Star+

17 Bordeaux vs. La Rochelle. Star+

Premiership

12 Saracens vs. Harlequins. Star+

14.25 London Irish vs. Northampton Saints. Star+

URBA Top 12

15.10 SIC vs. Alumni. Star+

15.10 La Plata RC vs. San Luis. Star+

15.10 Atlético del Rosario vs. Belgrano Athleti. Star+

15.10 CASI vs. Newman. Star+

15.10 Pucará vs. CUBA. Star+

15.30 Hindú vs. Buenos Aires CRC. ESPN Extra

Hindú comenzará su defensa del URBA Top 12 frente a Buenos Aires LA NACION/Santiago Filipuzzi

BÁSQUETBOL

16.30 Barcelona vs. Joventut. La Liga ACB. Fox Sports

22 Denver Nuggets vs. Milwaukee Bucks. La NBA. ESPN Extra

MOTOCICLISMO

MotoGP

7.45 La clasificación de la carrera Sprint del Gran Premio de Portugal. ESPN 2

11.30 La carrera Sprint del Gran Premio de Portugal. ESPN 2

