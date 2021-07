La agenda de TV del domingo: Fórmula 1, tres grandes en fútbol, STC 2000 y los campeones del Tour y el British Open de golf

Domingo de grandes acontecimientos deportivos en Europa y de buena actividad local en el deporte. Y disponible en las pantallas, claro.

Temprano, Reino Unido irradiará dos grandes competencias: la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y el Abierto Británico de golf, cuya última rueda determinará al campeón. Del otro lado del Canal de la Mancha, París coronará al vencedor del Tour de Francia en la avenida de los Campos Elíseos.

Tras pasar por bosques, bancos de niebla y montañas, el Tour de Francia llega a la avenida de los Campos Elíseos, de París, para coronar a su campeón en pleno verano.

También de este lado del océano Atlántico habrá carreras: el Súper TC 2000 celebrará la de Paraná, su sexta de la temporada. Y fútbol, con cuatro encuentros del Torneo 2021, por la segunda fecha: Huracán vs. Defensa y Justicia, Arsenal vs. San Lorenzo, River Plate vs. Colón e Independiente vs. Argentinos Juniors.

Habrá también fútbol de la primera Nacional, con Morón vs. Güemes; rugby internacional, con Uruguay vs. Chile en el certamen clasificatorio para el Mundial de Francia, y tenis del ATP Tour, con la final de Hamburgo entre Pablo Carreño Busta y Filip Krajinovic.

La televisación del domingo 18

GOLF

8 British Open. La última vuelta. ESPN 2.

AUTOMOVILISMO

9.30 Súper TC 2000. Desde Paraná, la carrera final de Paraná, por la 6ª fecha. TyC Sports.

11 Fórmula 1. La carrera del Gran Premio de Gran Bretaña. ESPN 3.

CICLISMO

11 El Tour de Francia. La etapa final. ESPN 3.

FÚTBOL

Torneo 2021

13.30 Huracán vs. Defensa y Justicia. TNT Sports.

15.45 Arsenal vs. San Lorenzo. Fox Sports Premium.

18 River vs. Colón. Fox Sports Premium.

20.15 Independiente vs. Argentinos. TNT Sports.

Primera Nacional

15 Morón vs. Güemes (Santiago del Estero). TyC Sports.

TENIS

8.30 El ATP 500 de Hamburgo. Filip Krajinovic vs. Pablo Carreño Busta, la final. ESPN 2.

RUGBY

16 Uruguay vs. Chile. Por la clasificación para el Mundial Francia 2023. ESPN 2.

