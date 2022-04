La agenda de TV del domingo: Messi - Sampaoli en el clásico de Francia, Boca, River, Atlético, Real, final de tenis en Mónaco, TC, Leones, Leonas e Imhoff - Sánchez

Dentro de lo variado de un domingo deportivo, en éste habrá algo singular: dos enfrentamientos de argentinos en París. Lionel Messi, futbolista de PSG, y Jorge Sampaoli, entrenador de Olympique, de Marsella, estarán cara a cara en el Parque de los Príncipes. El cruce entre director técnico y dirigido en el seleccionado en el Mundial Rusia 2018 se dará en el marco del clásico de Francia, por la fecha 32 de la Ligue 1. Y cerca de allí habrá otro frente a frente, pero entre rugbiers: Juan Imhoff, de Racing 92, y Nicolás Sánchez, de Stade Français, serán protagonistas de un atractivo encuentro por la Copa Europea de Clubes.

Claro que el domingo de Pascua contendrá mucho más deporte en las pantallas. Estarán en acción Boca, recibiendo a Lanús, y River, visitando a Banfield, en una jornada de Copa de la Liga Profesional que se completará con Godoy Cruz vs. Vélez, Defensa y Justicia vs. Tucumán y Argentinos vs. Talleres.

Boca necesita sobreponerse al sacudón por el episodio de Eduardo Salvio para doblegar a Lanús en La Bombonera. Prensa Boca

En la liga española se presentarán Atlético de Madrid, anfitrión de Espanyol, y Real Madrid, huésped del encumbrado Sevilla. Y no muy lejos de allí los tenistas Stefanos Tsitsipas y Alejandro Davidovic Fokina dirimirán el Masters 1000 de Montecarlo.

River quiere seguir de festejo; ahora le toca Banfield, que suele complicarlo bastante en el Sur. LA NACION/Mauro Alfieri

El resto de lo principal del día a ojos argentinos tendrá lugar en el país. Leones y Leonas volverán a jugar por la Pro League de hockey sobre césped, respectivamente frente a Francia y Estados Unidos en el Cenard, y se desarrollará en Toay, La Pampa, la cuarta carrera de Turismo Carretera en el año, con el atractivo de la despedida definitiva del heptacampeón Guillermo Ortelli.

La televisación del domingo 17

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

14 Godoy Cruz vs. Vélez. TNT Sports

Godoy Cruz vs. Vélez. TNT Sports 14 Defensa y Justicia vs. Atlético Tucumán. Fox Sports Premium

Defensa y Justicia vs. Atlético Tucumán. Fox Sports Premium 16.30 Argentinos vs. Talleres. TV Pública

Argentinos vs. Talleres. TV Pública 19 Boca vs. Lanús. TNT Sports

Boca vs. Lanús. TNT Sports 21.30 Banfield vs. River. Fox Sports Premium

Ligue 1

8 Nice vs. Lorient. ESPN

Nice vs. Lorient. ESPN 12 Olympique Lyonnais vs. Bordeaux. Star+

Olympique Lyonnais vs. Bordeaux. Star+ 15.45 PSG vs. Olympique Marseille. ESPN 2

Copa FA

12.30 Chelsea vs Crystal Palace. Semifinal. ESPN

Premier League

10.05 Newcastle vs. Leicester. Star+

Liga de España

11 Atlético de Madrid vs. Espanyol. ESPN 2

Atlético de Madrid vs. Espanyol. ESPN 2 16 Sevilla vs. Real Madrid. DirecTV Sports

Bundesliga

10.30 Bielefeld vs. Bayern München. ESPN

Bielefeld vs. Bayern München. ESPN 14.30 Bayer Leverkusen vs. Leipzig. ESPN 3

Primera Nacional

14.30 Maipú vs. Chacarita. TyC Sports

Maipú vs. Chacarita. TyC Sports 16.30 Almirante Brown vs. All Boys, TyC Sports

TENIS

9 Masters 1000 de Montecarlo. Stefanos Tsitsipas vs. Alejandro Davidovich Fokina, la final. ESPN 3

AUTOMOVILISMO

11 Turismo Carretera. La cuarta fecha de la temporada. TV Pública

HOCKEY

FIH Pro League

15.30 Las Leonas vs. Estados Unidos. ESPN Extra

Las Leonas vs. Estados Unidos. ESPN Extra 18.30 Los Leones vs. Francia. ESPN Extra

RUGBY

Copa Europea de Clubes