Juan Manuel Cerúndolo, finalista del Córdoba Open.

Boca y River jugando por la Copa de la Liga Profesional y la final de tenis del Córdoba Open dominan el domingo deportivo televisivo. Habrá también fútbol de Europa, NBA, PGA Tour y automovilismo local.

El campeonato argentino de fútbol ofrece apenas tres partidos, con tres equipos grandes. River visitará al recién ascendido Platense, Racing se presentará en La Plata para enfrentarse con Estudiantes y Boca recibirá al otro recién llegado desde la primera Nacional, Sarmiento.

Otro foco de atracción local, pero a la vez internacional, es la definición del torneo de ATP de Córdoba, donde Juan Manuel Cerúndolo y Albert Ramos-Viñolas irán por el trofeo. Además, el básquetbol exhibirá a los dos equipos de Los Ángeles y varias superestrellas en acción: Lakers contra Golden State, que incluirá LeBron James vs. Stephen Curry, y Clippers vs. Milwaukee, que tendrá Kawhi Leonard vs. Giannis Antetokoumpo.

La televisación del domingo 28

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

17.10 Platense vs. River. TNT Sports.

Platense vs. River. TNT Sports. 19.20 Estudiantes vs. Racing. TNT Sports.

Estudiantes vs. Racing. TNT Sports. 21.30 Boca vs. Sarmiento. Fox Sports Premium.

Premier League

9 Crystal Palace vs. Fulham. ESPN 2.

Crystal Palace vs. Fulham. ESPN 2. 9 Leicester vs. Arsenal. ESPN.

Leicester vs. Arsenal. ESPN. 11 Tottenham Hotspur vs. Burnley. ESPN 3.

Tottenham Hotspur vs. Burnley. ESPN 3. 13.30 Chelsea vs. Manchester United. ESPN.

Liga de España

10 Celta de Vigo vs. Valladolid. DirecTV Sports.

Celta de Vigo vs. Valladolid. DirecTV Sports. 14.30 Granada vs. Elche. DirecTV Sports.

Granada vs. Elche. DirecTV Sports. 17 Villarreal vs. Atlético de Madrid. DirecTV Sports.

Serie A

8.30 Sampdoria vs. Atalanta. ESPN 2.

Sampdoria vs. Atalanta. ESPN 2. 11 Inter vs. Genoa. ESPN.

Inter vs. Genoa. ESPN. 14 Napoli vs. Benevento. ESPN 2.

Napoli vs. Benevento. ESPN 2. 16.45 Roma vs. Milan. ESPN 2.

Eredivisie

10.30 PSV vs. Ajax. ESPN 3.

TENIS

19 El Córdoba Open. La final: Juan Manuel Cerúndolo vs. Albert Ramos-Viñolas. Fox Sports 2.

BÁSQUETBOL

14.15 Joventut Badalona vs. Barcelona. La Liga ACB. DeporTV.

Joventut Badalona vs. Barcelona. La Liga ACB. DeporTV. 17.30 Los Angeles Clippers vs. Milwaukee Bucks. La NBA. ESPN 3.

Los Angeles Clippers vs. Milwaukee Bucks. La NBA. ESPN 3. 22 Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers. La NBA. ESPN 2.

GOLF

14 World Golf Championship. La vuelta final. ESPN Extra.

AUTOMOVILISMO

10 Top Race. La última carrera de la temporada. TyC Sports.

