La angustia de Lewis Hamilton por el grave estado de salud de su perro Roscoe: “No sabemos si va a despertar”

Son tiempos difíciles para el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton. Este año, el piloto británico se sumó a la escudería Ferrari, pero su temporada en la Fórmula 1 no salió como lo proyectaba cuando decidió abandonar Mercedes. Paralelamente, hay una situación personal que lo tiene extremadamente angustiado, la salud de su perro Roscoe. Esta semana reveló que el bulldog se encuentra hospitalizado y le pidió a sus seguidores que rezaran por él. En las últimas horas, decidió compartir nuevos detalles del presente de su mascota y publicó fotos de la internación. “No sabemos si va a despertar de esto”, reconoció.

La salud de Roscoe Carl Davidson Hamilton, el fiel compañero de 12 años de Lewis Hamilton, genera una profunda preocupación. Esta semana, el piloto británico compartió en sus historias de Instagram, red social en la que acumula 40.6 millones de seguidores, una foto en la que se pudo ver al perro sobre una cama de hospital diseñada para animales. Lo cubrieron con mantas para que estuviera cómodo y le pusieron fotos para que estuviera cerca de sus seres queridos. “Fueron unas horas aterradoras, por favor mantengan a Roscoe en sus pensamientos y recen por él”, expresó el deportista.

El desesperado pedido de Lewis Hamilton por el estado de salud de su mascota

Todo parecería indicar que el cuadro aún no mejora. Hamilton decidió dar detalles del estado de su mascota para que más personas puedan pedir por él. “Por favor, tengan presente a Roscoe en sus pensamientos. Quiero mantenerlos informados. Volvió a contraer neumonía y le costaba respirar. Lo ingresaron en el hospital y lo sedaron para calmarlo mientras lo revisaban, y durante el proceso su corazón se paró. Consiguieron que volviera a latir y ahora está en coma”, detalló en un posteo que hizo este viernes 26 de septiembre.

Roscoe, el perro de Lewis Hamilton atraviesa un delicado problema de salud y está internado (Foto: Instagram @lewishamilton)

Con angustia, tristeza y gran conmoción, dio una desgarradora noticia. “No sabemos si despertará. Mañana intentaremos despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradecerles a todos por sus oraciones y apoyo”, sentenció. Sus palabras estuvieron acompañadas por varias fotos en las que se pudo ver a Roscoe dormido en la camilla del veterinario con intravenosa y oxígeno. Su dueño estaba a su lado, acompañándolo y cuidándolo en este difícil momento.

Hamilton contó que su perro tiene neumonía; actualmente está en coma y el piloto reconoció que no sabe si va a despertarse (Foto: Instagram @lewishamilton)

El posteo ya acumuló más de tres millones de “Me Gusta” y sus seguidores dejaron sus mejores deseos para la pronta recuperación del querido perro. “Le mando abrazos y buenos deseos a Roscoe”; “Pensamientos y oraciones”; “Le mando mucho amor y oraciones”; “Estamos con vos”; “Mejorate pronto Roscoe” y“Pobre Roscoe, muchos pensamientos positivos para él y un abrazo para vos”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en la publicación.

El bulldog lleva 12 años en la vida del siete veces campeón de la Fórmula 1 (Foto: Instagram @lewishamilton)

El bulldog lleva 12 años al lado de Lewis Hamilton y se volvió una personalidad más que conocida no solo en los paddocks de los distintos Grandes Premios, sino también en redes sociales. Incluso tiene su propia cuenta de Instagram con 1.3 millones de seguidores donde se describe como “un bulldog vegano” que disfruta de viajar, jugar a la pelota y le gustan el frisbee y el tenis. En una reciente entrevista con la revista Vogue, el siete veces campeón de la Fórmula 1 habló de la personalidad de su mascota y aseguró que es muy amable. “Cualquiera puede acercarse a él desde cualquier lugar. Nunca atacó a nadie. Es súper tranquilo. No se vuelve loco con otros perros. Es probablemente el perro más tranquilo que existe, de verdad, hasta que ve una pelota“, reconoció.