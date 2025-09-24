Qué significa Alaia, el nombre que Alexis Mac Allister y Ailén Cova dieron a su hija

El lunes 22 de septiembre nació Alaia, la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova. Ambos lo anunciaron mediante sus redes sociales y sus fanáticos no dejaron pasar el llamativo nombre que eligieron para ella, el cual tiene un significado profundo y espiritual. Enterate de qué se trata.

En la actualidad se volvió popular ahondar por diferentes nombres a los que tradicionalmente se utilizaron en la Argentina. Debido a la amplia variedad, las nuevas generaciones priorizan que sus hijos tengan una identidad con sentido y que se vinculen directamente con algo propio del seno familiar, como es el caso del futbolista y la diseñadora.

Según qué cultura o sociedad del mundo, Alaia significa "alegría" o "bien nacida" (Foto: Instagram @alemacallister)

De acuerdo a cada sociedad o cultura, Alaia puede referir a una cosa en especial. La etimología de este nombre se remonta al País Vasco, al norte de España, y deriva del adjetivo alai, “alegre”. En esa región del mundo se volvió bastante popular por su asociación a la felicidad.

Por otra parte, tiene un significado árabe y se considera con el concepto de “bien nacida” o “alto estatus”. Asimismo, en una sociedad muy distante a las naciones de Medio Oriente y Asia, para los pueblos originarios de Hawái está enlazado con la palabra “alegría” o “felicidad”.

El nombre de Alaia tiene una connotación positiva y de felicidad

De este modo, Mac Allsiter y Cova eligieron un nombre que, en cualquiera de sus etimologías -según la cultura de la que provenga-, está ligado a emociones sinceras y profundas, con una connotación positiva y de armonía. Es probable que su idea tenga que ver con que Alaia es su primogénita, la cual trajo amor y encanto a sus vidas. Por ello optaron por darle un sello distintivo en la familia que formaron.

Sin embargo, un detalle que no pasó desapercibido es que el nombre también contiene las dos letras de cada uno de los nombres de sus papás. “Al” de Alexis y “ai” de Ailén. Esta realidad generó todo tipo de reacciones y comentarios en redes sociales.

Todo sobre el nacimiento de Alaia

Esta semana, el mediocampista del Liverpool e integrante de la selección argentina de fútbol, compartió mediante su cuenta de Instagram -al igual que Cova-, las primeras imágenes de su hija. Aunque estaba previsto que llegara a este mundo el 26 de septiembre, la pequeña se adelantó cuatro días.

Ailén Cova dio a luz en Inglaterra y durante el parto estuvieron presentes ambas abuelas de la beba. “Alaia - 22/09/2025. Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas. Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. Te amo”, escribieron los flamantes padres en un posteo que rápidamente se volvió viral entre sus miles de seguidores.

El tierno posteo de Alexis Mac Allister y Ailén Cova tras el nacimiento de su hija

Cabe remarcar que, en primer lugar, la información sobre el nacimiento y el nombre de la recién nacida fue comunicada por el periodista Guido Záffora. La noticia trascendió en el programa Las mañanas con Andino, que se emite por la TV Pública. “Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova”, anunció el comunicador este martes y agregó que la primicia fue confirmada por la familia del futbolista.

En tanto, Mac Allister eligió como primera imagen una en blanco y negro en la que se ve la espalda de la beba mientras ambos la sostienen. En la siguiente, él tiene a la pequeña en sus brazos y se mira fijamente con Ailén. En la tercera postal, ella tiene en sus brazos a la pequeña y ambos sonríen con una mirada cómplice. Luego decidió compartir una en la que besa a su hija y también se encuentra la mascota de la familia.