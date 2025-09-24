La salud de Thiago Medina: qué dice el último parte médico y la palabra de su hermano

A 12 días del brutal accidente de tránsito, Thiago Medina continúa luchando por su vida. El 12 de septiembre, el exparticipante de Gran Hermano impactó con su moto contra la parte trasera de un auto en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno. Debió ser trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde continúa internado en terapia intensiva. Los pulmones están altamente comprometidos y por la baja saturación debieron ponerlo “boca abajo”. Ahora fue su hermano Sergio quien dio nuevos detalles y aseguró que el joven “está en las manos de Dios”.

En la emisión de este miércoles 24 de septiembre de Puro Show (eltrece), el periodista Matías Vázquez compartió el mensaje que recibió de Sergio, el hermano de Thiago Medina. “Mi hermano está en una situación extrema y hay que tener paciencia, ya que su órgano más afectado es el pulmón, el cual fue operado y arreglado y debe responder el cuerpo a las curaciones realizadas”, detalló. “Hoy, ahora, está en estado crítico y en las manos de Dios”, sentenció.

El hermano de Thiago Medina que "está en estado crítico y en las manos de Dios”; el exparticipante de Gran Hermano continúa internado en terapia intensiva (Foto: Instagram @thi4go_km)

El estado de salud de Medina es extremadamente delicado. En los últimos días, lo operaron para reconstruirle las costillas e intentar proteger los órganos afectados por el accidente. Su familia confirmó que el foco está puesto en los pulmones, los órganos más comprometidos. “Thiago hoy se encuentra cursando un episodio de injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica. Sigue sin requerimiento de droga para mantener la presión”, indicó el martes Daniela Celis, su expareja y madre de sus dos hijas Aime y Laia. Asimismo, aclaró que la atelectasia pudo resolverse con “kinesio-terapia” y que “el pronóstico es reservado”.

Por otro lado, Camila Deniz, hermana de Medina, explicó que como los pulmones no saturan bien, debieron colocar a su hermano boca abajo. “Estamos esperando un milagro y creemos en la fuerza de la fe y en la unión de muchas oraciones”, expresó la joven quien, entre lágrimas, volvió a pedir una cadena de oración. “Nos llamaron del hospital, necesitamos un milagro. Por favor se los pido, con la mano en el corazón, que le oremos a Dios, por favor. Que Dios va a hacer un milagro sobre su vida, pongamos todos en oración a Thiago, por favor”, expresó en un video que subió a Instagram.

La hermana de Thiago rompió en llanto y pidió por un millagro

La familia de Medina continúa acompañándolo durante su internación en el hospital de Moreno. Pero, a la preocupación y la angustia, se sumó la sobreexposición que tienen desde hace días, razón por la cual tomaron la decisión de minimizar sus declaraciones públicas. “Hace un ratito nos acercamos a la familia, que está acompañando todo en la parte posterior de este hospital. Están cansados, realmente cansados. No quieren hablar con la prensa”, explicó el periodista de Intrusos (América TV), Alex Caniza, mientras esperaba en la puerta del centro de salud.

Daniela Celis, expareja de Thiago Medina y madre de sus hijas, lo acompaña durante la internación (Foto: @thi4go_km)

Por otro lado, también habría algunas internas en la familia. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), existirían tensiones entre Daniela Celis y el padre de Medina. “A mí me llegó que el papá de Thiago estaría manejando todo y a Daniela, que se lo merece, porque está ahí apostada, y es la mamá de las hijas, no la dejan entrar, entró una sola vez”, expresó la conductora.

El nuevo parte médico de Thiago Medina

Este miércoles Ángel de Brito compartió un nuevo parte médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Indicaron que en las últimas horas a Medina le realizaron “un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente”. Advirtieron que pudo superar adecuadamente “los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso”. “Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios”, detallaron.

Ángel de Brito compartió el nuevo parte médico de Thiago Medina (Foto: Instagram @AngeldebritoOk)

Asimismo, informaron que en las últimas horas Medina “presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado", cerraron.