Qué dijo la novia de Keanu Reeves sobre los rumores de casamiento con el actor

La artista visual Alexandra Grant se pronunció sobre las especulaciones de boda con el actor Keanu Reeves. La pareja del protagonista de Matrix utilizó sus redes sociales para aclarar su estado civil y compartió una reflexión acerca del vínculo que mantiene con la estrella de Hollywood.

Qué dijo Alexandra Grant en Instagram sobre el casamiento

Alexandra Grant despejó todas las dudas sobre su situación sentimental. La artista publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde se besa con Reeves en Roden Crater, un observatorio de luz y obra de arte de James Turrell ubicado en Arizona. Brian Skope tomó la fotografía poco después de una entrevista de Reeves a Turrell para la serie Visionaries.

Grant acompañó la publicación con un texto claro y con humor. “Ésta es una foto real. No es una foto de compromiso ni un anuncio de boda hecho con IA… ¡Simplemente es un beso! Aunque quizá justo antes o después de él, dadas las expresiones un poco graciosas en nuestros rostros”, escribió.

"Salvo que no nos casamos", aclaró Grant sobre los rumores de enlace

Luego se dirigió directamente a quienes creyeron en las versiones de su enlace secreto. “La comparto acá para agradecer a todos por las felicitaciones sobre nuestra boda, salvo que no nos casamos”, aclaró de manera contundente. La artista finalizó su mensaje con una reflexión sobre la autenticidad en la era digital. “¡Así que acá va un poco de felicidad real!”, ironizó.

El origen de las especulaciones y la desmentida oficial

Los rumores sobre un posible matrimonio comenzaron cuando un medio internacional afirmó que la pareja había celebrado una boda privada durante un reciente viaje a Europa. La noticia se difundió rápidamente y generó una ola de felicitaciones por parte de los admiradores del actor y la artista, aunque ninguno de los dos se pronunció en ese momento.

Las especulaciones comenzaron tras la supuesta celebración de una boda privada en Europa

Días después de la publicación inicial, el representante de Reeves negó formalmente las afirmaciones. En una declaración a la revista People, el vocero fue tajante. “No es cierto, no están casados”, comunicó para dejar claro que la información era falsa. La intervención de Grant en redes sociales sirvió como una confirmación personal y directa.

Una relación de más de una década

Keanu Reeves y Alexandra Grant se conocen desde hace más de quince años. Su vínculo sentimental se hizo público en noviembre de 2019, cuando aparecieron juntos en la alfombra roja de un evento en Los Ángeles. Antes de confirmar su noviazgo, ya compartían una sólida sociedad profesional.

La imagen compartida por la artista fue tomada en el observatorio de luz Roden Crater, en Arizona

Ambos fundaron la editorial X Artists’ Books, a través de la cual publicaron dos libros en conjunto. El primero, Oda a la felicidad, salió en 2011. El segundo, titulado Sombras, se publicó en 2016. Ambas obras combinan los textos poéticos de Reeves con las ilustraciones de Grant.

Según información del portal US Weekly, la pareja se conoció en una cena con amigos en común. Allí descubrieron intereses compartidos que los llevaron a su primera colaboración artística. Esa experiencia marcó el inicio de una sociedad creativa que, con el tiempo, se transformó en una relación sentimental. Durante años mantuvieron su vida privada lejos de los medios.

La pareja fundó la editorial X Artists' Books y publicó dos libros en conjunto

Las claves del vínculo, según el actor

En diferentes ocasiones, Keanu Reeves habló abiertamente sobre su relación. En febrero de este año, durante la presentación de la serie Visionaries, el actor dialogó con E! News sobre los pilares de un vínculo saludable. “Compartir, comunicarse, apoyarse mutuamente”, respondió sin dudar. Contó además que los viajes en moto que comparte con Grant se convirtieron en recuerdos inolvidables para él.

En diciembre, la pareja asistió al estreno de la película animada Sonic 3 en Los Ángeles. En una entrevista con Entertainment Tonight, Reeves expresó su emoción por compartir ese momento. “Nos vestimos de gala y fue muy emocionante venir juntos. Es muy especial estar uno al lado del otro”, manifestó. El actor agregó una confesión personal sobre su pareja. “Cuando la vi arreglada para la gala, sentí que se me ensanchaba el corazón”.

