La cargada de Fluminense a River y los mejores memes tras la dura derrota en Brasil: “Buenas noches, Millonarios”

escuchar

Luego de la goleada de Fluminense a River en el partido de Copa Libertadores, las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. Además del humor y los memes que siempre se hacen presentes entre los usuarios de las plataformas, también se sumaron varias cargadas por parte del equipo brasileño contra el Millonario.

El martes fue una noche negra para River en el Maracaná. El cuadro de Martín Demichelis viajó a Río de Janeiro para disputar la tercera fecha de la fase de grupos de la Libertadores. Con una marcada ventaja en la Liga Profesional, donde se ubica como puntero y le lleva seis unidades a su escolta, San Lorenzo, este encuentro se presentó como una buena prueba para evaluar el nivel del equipo.

Más allá de que todavía resta disputarse la mitad de la fase, además el Millonario no llegaba cómodo en cuanto a puntos. La derrota ante The Strongest en La Paz y el triunfo contra Sporting Cristal en el Monumental lo dejaron con tres unidades y el encuentro en Brasil presentaba la necesidad de no perder o al menos de cuidar la diferencia de gol.

Lo cierto es que el desenlace de la noche fue lapidario. Aunque superado en el juego, River logró irse al entretiempo 1-1. El empate lo marcó Lucas Beltrán a los 38 minutos, luego del gol que había convertido Germán Cano poco antes.

En el complemento, el segundo tanto del delantero argentino puso nuevamente en ventaja al Fluminense y Demichelis tomó la decisión de arriesgar con cambios que luego del encuentro fueron criticados por ser demasiado ofensivos. Al parado táctico se sumó la expulsión de Leandro González Pirez por doble amarilla.

A partir de allí, todo fue sufrimiento para el Millonario. El equipo no logró hacer pie dentro del campo de juego y el local se despachó con tres goles más, dos del colombiano Jhon Arias y el restante de Cano, que firmó un hat trick. De esta manera, River cayó 5-1 ante Fluminense y recibió más de cuatro goles por primera vez en diez años. La última vez que había sufrido una goleada así fue durante el 2013 en la derrota ante Lanús por el torneo local.

A partir de la finalización del encuentro, comenzaron los análisis sobre el rendimiento y las decisiones de Demichelis. El ex Bayern Múnich quedó en el ojo de la tormenta tras la derrota y su actuación fue muy cuestionada. Con este resultado y el triunfo de Sporting Cristal sobre The Strongest, River quedó en el último puesto del grupo D de la Copa Libertadores.

Más allá de los análisis del partido y las críticas, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. En las plataformas, se observaron imágenes que se burlaron del rendimiento del Millonario y el resultado del partido. Además de memes por parte de los hinchas, la cuenta oficial de Fluminense también aprovechó el espacio para cargar a River y festejar el partido de Cano.

Los mejores memes de la derrota de River ante Fluminense

Los mejores memes de la derrota de River ante Fluminense Captura

Los mejores memes de la derrota de River ante Fluminense Captura

Los mejores memes de la derrota de River ante Fluminense Captura

Los mejores memes de la derrota de River ante Fluminense Captura

Los mejores memes de la derrota de River ante Fluminense Captura

Los mejores memes de la derrota de River ante Fluminense Captura

Los mejores memes de la derrota de River ante Fluminense Captura

LA NACION