Un exactor de Cebollitas se acercó a la clínica en la que está internado Jorge Rial y asistió a sus hijas

Mientras continúa la recuperación de Jorge Rial en Colombia tras sufrir una descompensación cardíaca, en las últimas horas se conoció el testimonio de Andrés Vicente. El actor argentino, ex Cebollitas, vive actualmente en Bogotá y se encuentra acompañando al conductor. En un mensaje de voz, comentó que se puso a disposición de Morena y Rocío, hijas del periodista.

La noticia de Rial impactó a la farándula y aún siguen las repercusiones por el hecho. El conductor, que tiene un amplio historial de problemas cardíacos a lo largo de los últimos años, sufrió un nuevo inconveniente y requirió atención médica e internación en Colombia, donde estaba de viaje durante estos días.

A partir de la noticia, familiares y afectos del conductor de Argenzuela (C5N) se movilizaron a Colombia para acompañarlo y estar cerca durante su recuperación. En ese contexto, apareció el testimonio de Andrés Vicente, que en nuestro país fue reconocido por encarnar a Alfonso, el villano en la tira infantil Cebollitas. La comunicación fue mediante un audio que reprodujo Juan Etchegoyen en Nosotros a la mañana (eltrece).

La palabra de Andrés Vicente, el ex Cebollita que acompaña a Jorge Rial

En el comienzo del mensaje de voz, el actor aclaró que no va a dar entrevistas por “una cuestión de respeto” a Rial y su familia durante este difícil momento. A continuación, explicó que tiene un sólido vínculo con el conductor: “A Jorgito lo conozco desde los ‘90, siempre tuvimos una buena relación”.

Por ese motivo, consideró importante acercarse a Morena y Rocío y ayudarlas durante su estadía en Colombia para hacer la situación un poco más simple. “Me pareció que debía ponerme a disposición de las hijas. Sé que no es fácil estar en otro país y no conocer a nadie. Más si tu familiar pasa un mal momento de salud”, indicó y agregó: “Tal vez necesitás una ayuda de cualquier tipo y me pareció que yo se la podía brindar estando acá, conociendo Bogotá y Colombia”.

Por último, también se refirió al estado de salud de Rial y se dejó ver optimista por la evolución del cuadro. “Sé que por suerte Jorge está superando el mal momento”, concluyó antes de cerrar el audio.

Andrés Vicente, ex Cebollitas, se puso a disposición de las hijas de Jorge Rial en Colombia Instagram @ andresvicenteok

Con respecto al contacto con las hijas, Etchegoyen acotó que en horas del mediodía Vicente se reuniría con Morena Rial en el hotel donde se aloja la joven. Las hijas del conductor viajaron el domingo a Colombia y ya llevan varias horas allí siguiendo de cerca la evolución de su padre.

Por su parte, quien también viajó hacia la capital colombiana es Guillermo Capuya, médico personal de Rial. El profesional de la salud brindó una entrevista a Buena tarde (C5N) en horas del mediodía del domingo y comentó cómo serán los pasos a seguir en la recuperación.

Según su testimonio, Jorge podría ser trasladado a la Argentina en un avión sanitario o incluso en un vuelo de línea si se lo permiten las condiciones. Sin embargo, no puso fecha específica a su regreso, ya que primero necesitaba evaluar el estado del paciente en detalle para evitar cualquier tipo de complicación.

