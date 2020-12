Cristian Fabbiani contó que apagaba su celular desde el momento en que salía de su casa y viajaba a la concentración de su equipo Crédito: ESPN

El exjugador Cristian Fabbiani fue contundente en su opinión a la hora del debate por el uso de los teléfonos móviles de los futbolistas en el vestuario antes de comenzar un partido, ya sea para contactarse con sus familias o amigos. "Veía a mis compañeros y me sacaba", dijo el panelista de ESPNF90.

En la previa del partido entre River y Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores, el conductor Sebastián Vignolo y sus compañeros veían la entrada en calor de los protagonistas y preguntó: "¿En estos momentos el jugador ya está concentrado y metido?".

El exjugador Damián Manusovich rápidamente comentó que en esos momentos los jugadores se encuentran muy concentrados, charlando con los compañeros y dándose aliento para enfrentar el partido.

El ahora panelista Cristian "Ogro" Fabbiani consultó al panel: "¿No lo vieron a Ponzio antes de salir al campo dando indicaciones?". Vignolo, que conoce el comportamiento de los jugadores con la tecnología le preguntó al exdelantero: "¿Ahora volvés al vestuario y te fijas en el celular, mandas un mensaje?".

Fabbiani, indignado con la pregunta del conductor le contestó: "¿Estás loco vos? Mirá que pasa a veces eso del celular. En el vestuario de Deportivo Merlo, a veces, antes de empezar el partido, veía a algunos de mis compañeros con el celular, me sacaba, no me gusta".

Vignolo indagó sobre el pasado de Fabbiani y le preguntó cómo se manejaba en ese aspecto cuando jugaba en primera división. Entonces, Fabbiani contó que apagaba su celular desde el momento en que salía de su casa y viajaba a la concentración de su equipo.

El exlateral Manusovich coincidió con Fabbiani y agregó: "El fútbol es concentración total, desde el principio hasta el final, por lo menos el jugador profesional. Cuando termina el partido, sí se puede", remarcó.