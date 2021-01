La dedicatoria de Wanda Nara a Mauro Icardi y Neymar por el campeonato del PSG

La empresaria argentina felicitó a su marido y su compañero por el trofeo conseguido en Francia. Crédito: Instagram

La modelo y empresaria argentina Wanda Nara no es para nada ajena a la carrera futbolística de su marido, Mauro Icardi. De hecho, es su representante y, cuando se podía, asistía a los partidos del PSG para alentarlo. Ahora que por la pandemia no puede haber público en los estadios, no queda otra opción que apoyar a través de las redes sociales.

Así lo hizo Wanda, quien publicó una foto junto a Icardi y Neymar, donde los felicitó por el campeonato del PSG en la Supercopa de Francia. El conjunto parisino se llevó el trofeo tras vencer al Olympique de Marsella por 2 a 1, con goles del delantero argentino y del brasileño.

Por eso, Nara les dedicó en redes: "Qué suerte que juegan en mi equipo. Felicidades, chicos". En la imagen, previa a la hazaña conseguida por el club, los tres lucían un look cowboy, probablemente de alguna fiesta o reunión a la que asistieron, dado que, además de compañeros de equipo, son grandes amigos.

Pero Wanda no quiso dejar de resaltar especialmente a su marido, a quien le dedicó un posteo aparte, donde escribió: "Qué orgullo tenemos de tenerte. dos más". En la foto, Icardi sostenía dos copas, ya que fue además elegido como el mejor jugador del partido. "Amor de mi vida", concluyó su esposa.

El PSG gritó "campeón" por la Supercopa de Francia Fuente: AFP

La empresaria argentina siguió de cerca el importante partido que el PSG disputó ante Olympique de Marsella y compartió algunas stories filmando la televisión y felicitando por la copa tanto a su pareja como al resto de sus compañeros.