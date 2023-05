La despiadada crítica de Federico Bulos contra Fernando Gago: “Está caprichoso”

escuchar

En el programa F90, el cual se emite por la señal deportiva ESPN y es conducido por Sebastián “Pollo” Vignolo, analizaron el presente de Racing en la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Dirigido por Fernando Gago, el conjunto de Avellaneda sufrió un duro revés el pasado sábado al caer 3-1, en condición de visitante, contra Boca Juniors y eso lo alejó aún más de River, el puntero del certamen, quien le sacó 16 puntos de diferencia.

Con goles de Martín Payero, Guillermo Fernández y Miguel Merentiel, el equipo de La Ribera demostró todo su potencial contra un Racing apático que llegó a descontar por intermedio de Nicolás Reniero, en el complemento. Tras ese encuentro, en el programa de ESPN, el periodista Federico Bulos protagonizó su sección especial llamada “Las perlas”, en un pequeño homenaje a Guillermo Nimo.

Al principio, Bulos elogió a Jorge Almirón, DT de Boca, por el desempeño de sus dirigidos en el campo de juego y le otorgó la perla blanca; en contrapartida, la de color negro fue para Gago, a quien lo catalogó como “un amigo”, pero, a pesar de ello, el periodista no tuvo piedad para juzgar sus actos. “Este segmento no sabe de afectos, si supiera de afectos no le daría la perla negra porque usted es mi amigo. Hemos tenido muchas charlas profundas de fútbol, usted es un hombre de bien, pero no puedo hacer concesiones”, relató el panelista.

#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



LAS PERLAS DEL NEGRO



¡El momento más esperado de la semana! @federicobulos y sus clásicas perlas con lo mejor y lo peor del fin de semana.



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyHdRX pic.twitter.com/6uYWF1Ux3A — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) May 1, 2023

Con un destinatario claro, el periodista explicó el por qué de su elección: “¿Qué le pasa? Reflexione porque hay un problema: que nos vaya mal es un camino que uno recorre en la vida como ser humano. Nos puede ir bien o mal, depende del momento y la circunstancia”. Y agregó, vociferando a cámara: “¡El problema es no reconocer cuando estamos haciendo las cosas mal! ¡Y usted está caprichoso!”.

Planteada su hipótesis, Bulos continuó con la relación del DT y el plantel y los sistemáticos cambios de jugadores debido a la ajetreada agenda que tiene el club con compromisos deportivos tales como el certamen local y la Copa Libertadores: “Paolo Guerrero en el banco de suplentes, (Óscar) Opazo en el banco de suplentes, Maxi Moralez, ¿Para qué lo trajo, para qué lo trajo? ¿Dónde quedó el equipo que este panel se deshacía en elogios?”.

De cara a un partido trascendental, Racing se prepara con lo mejor que tiene a disposición para enfrentar a Flamengo, por la tercera fecha del grupo “A” de la Copa Libertadores, donde le ganó a Ñublense de Chile y Aucas de Ecuador, y buscará hacer lo propio contra los brasileños, el campeón defensor. “Le pido por favor: vaya el jueves contra Flamengo y represente como usted sabe a Racing Club y al fútbol argentino”, cerró.

En cuanto al compromiso copero, Fernando Gago no podrá contar con Gonzalo Piovi, quien sufrió una lesión en el partido ante el Xeneize y estará un mes sin jugar y Maximiliano Moralez, expulsado en el último partido de Copa ante Aucas, en Avellaneda.

LA NACION