River-Defensores de Pronunciamiento Fuente: FotoBAIRES

Los periodistas Leo Farinella y José Chatruc discutieron este jueves en una nueva edición de Superfútbol por TyC Sports sobre el partido que River Plate y Defensores de Pronunciamiento jugaron por Copa Argentina.

En particular, el panelista y el exfutbolista debatieron acerca del gol mal anulado al equipo del Federal A cuando el encuentro estaba 1-0 en favor del conjunto millonario. Aunque ambos coincidieron en que el tanto debió haber sido sancionado, Farinella criticó que el análisis de Chatruc estaba enfocado en el error arbitral y no en el buen desempeño futbolístico de "La Banda".

"Vamos a darle un mérito a Depro que hizo un gol, empató el partido (lícitamente), y después también tuvo un penal", dijo el exjugador. "¿Qué penal? No fue penal", contestó el cronista. "¿Sabés lo que es para un equipo del ascenso empatarle a River, la motivación? Después te morís con River, porque te mata. Pero con el esfuerzo que hizo y te anulan un gol, no sé si lo hubiera podido sostener", replicó Chatruc.

Minutos después, el periodista retomó el tema: "Yo no salgo de mi asombro que una mesa futbolera, y con exjugadores de fútbol, estemos hablando de esto". "Y pero por eso es importante. Es importantísimo, no es una pavada", contestó el exvolante.

Luego, Farinella lanzó: "Esto te califica a vos. Yo no quiero participar. A mí, no me califica esta discusión". "Perdoname, Farinella. Tipos que juegan con River, que es el sueño de su vida, le anulan un gol, ¿no te parece importante? Preguntale a los chicos que jugaron el partido si no les parece importante". "Me parece importante". "¿Entonces, qué me decís? ¿Qué me descalificás?"

"No te descalifico. En tal caso, te descalificás vos solo. Es mi apreciación, no la tuya. Discusiones como éstas, en un partido como el de anoche, califican la mirada que tenemos. Yo prefiero quedarme con el juego, y entender que hubo un error arbitral, que para Chatruc fue decisivo, y para mí no", sentenció el exdirector de Olé.

Finalmente, ambos combinaron en hacer un "asado de conciliación" para poder acercar posiciones.