La dura frase de Rodrigo Mora: "Decidí quedar rengo pero dar todo por River"

Rodrigo Mora prepara su despedida para el 13 de julio pero habla de sus pesares físicos Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de junio de 2019 • 14:15

A fuerza de goles, Rodrigo Mora se supo ganar un espacio entre los jugadores que dejaron huella en el Mundo River. Pero el delantero tuvo que pagar un duro precio en el aspecto físico y tuvo que retirarse tras la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid. Una frase en una entrevista con Súper Mitre Deportivo da una idea de su estado: "Decidí quedar rengo, pero dar todo por River. No puedo correr, no puedo subir 20 escalones y tengo que caminar sin apoyar todo el pie porque miro las estrellas del dolor", detalló.

En este contexto, el uruguayo había presentado su partido despedida a poco más de cinco meses de su retiro por los sucesivos dolores que le producía la lesión en su cadera. Junto con el presidente Rodolfo D'Onofrio en el anfiteatro del estadio Monumental, y bajo el lema "Di hasta lo que no tenía", el uruguayo invitó a los hinchas de River a participar el sábado 13 de julio de una noche que en el fondo es casi un deber: agradecer el cariño incondicional, poder entrar por última vez a la cancha como futbolista millonario y decir adiós en su casa.

En junio de 2017, Pedro Hansing, médico de River, había informado que Mora sufrió una "necrosis aséptica en la cabeza del fémur", producto de un infarto en el hueso. No es una lesión usual en un deportista de alto rendimiento

Hoy, el uruguayo reconoció que todavía no logra superar el retiro del fútbol y que si hubiese parado antes, no hubiese perdido tanta calidad de vida, pero también aseguró: "Igual no me arrepiento. Cuando me operé por primera vez dijeron que no iba a jugar nunca más y pude hacerlo un año más y jugar la final en el Bernabéu. Aporté mi granito de arena en la historia grande del club", comentó.

También se refirió al partido que lo volverá a llevar a pisar el césped del Monumental, que le cumplirá el sueño de regresar acompañado de su hijo Máximo. "Estoy contento preparando todo para la fiesta del 13 de julio. Hubiese preferido despedirme de otra manera y no tan rápido. Es duro y lindo, volver a jugar en mi despedida", contó. Incluso reconoció que le pide a Dios estar bien para jugar ese día.

D'Onofrio: "Siento amor y reconocimiento por él, como todos los hinchas"

"Rodrigo generó un inmenso amor de la gente, en River lo aman y se ganó ese amor, de sus compañeros, de quien lo dirigía y de los hinchas. Por su actitud, por su capacidad y por el ser humano que es. Yo estaría en cualquier lugar que Rodrigo me convoque porque siento por él lo que sienten todos los hinchas: amor y reconocimiento", comentó el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio.

"Los partidos homenajes los hacen la gente: el hincha es el que dice. Recién venía caminando con Rodrigo por el anillo interno y había poca gente, del club, no del fútbol, y los que los paraban le decían que lo amaban, que lo querían, no solo le recuerdan goles. va más allá", agregó el presidente millonario.