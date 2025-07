La emotiva campaña de Dibu Martínez con Independiente y el hijo de Rodrigo Rey para concientizar sobre el autismo

Emiliano ‘Dibu’ Martínez volvió a demostrar que no solo hace cosas heroicas adentro de la cancha, sino que cuando se saca los guantes continúa dispuesto a colaborar con el equipo. El miércoles 16 de julio se estrenó una campaña solidaria que protagonizó junto a Benicio, el hijo del arquero de Independiente, Rodrigo Rey, quien fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista. El campeón del mundo, que se inició en el club de Avellaneda, y el pequeño que siempre alienta a su padre en la cancha, compartieron una íntima charla que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Desde hace varios años, Rodrigo Rey y su esposa Laura, llevan adelante una campaña para visibilizar el autismo. En diciembre de 2024 revelaron públicamente que el Instituto José Manuel Estrada de City Bell, quiso impedir que sus dos hijos accedieran a la matrícula para la cursada del siguiente ciclo lectivo. Lograron una medida cautelar para que pudieran continuar sus estudios. Asimismo, el pasado marzo, el arquero salió a la cancha con su hijo y Miguel “Pepe” Santoro, para concientizar sobre la Semana Azul, una iniciativa impulsada por varias ONG del país dedicadas a las personas que sufren autismo.

Benchu, el hijo de Rodrigo Rey, fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista y junto a su familia realizar campañas de concientización y visibilización (Foto: Instagram @lali_rey_)

Ahora, Benicio fue el protagonista de un nuevo spot en que conversó nada más y nada menos que con el arquero campeón del mundo. En el video, el niño le mostró a Martínez el contenido de su kit sensorial. Primero sacó sus auriculares y le explicó que eran para protegerse de los ruidos; luego una “tarjeta de emociones”. “Dice cómo me siento”, le explicó. Estaba “contento”, mientras que Dibu aseguró que se sentía “divertido”. En tercer lugar, sacó un juguete antiestrés: un Pop It para jugar en situaciones de miedo o estrés. El arquero, en tanto, no tardó en probarlo. Por último, sacó su “credencial de prioridad”, la cual utiliza para ir a diversos sitios, entre ellos la cancha.

Benicio, el hijo de Rodrigo Rey y Emiliano Martínez, realizaron una campaña para concientizar sobre el autismo

“Este lo voy a llevar yo a la cancha, cien por ciento, con la tarjeta de emociones, para mostrarle al entrenador de arquero como me siento hoy”, comentó Martínez divertido y agregó: “Benchu una pregunta, ¿dónde me prestas esto para ir a una cancha y no aburrirme?“. ”Esto se consigue en Rojo Inclusivo", le respondió el pequeño.

Justamente la campaña se realizó desde Rojo Inclusivo, el Departamento de Inclusión y Desarrollo para Personas con Discapacidad de Independiente, el cual está integrado por socios voluntarios. “La Inclusión como bandera. Junto al Dibu te recordamos que podés pedir tu Kit Sensorial para personas neurodivergentes de forma gratuita en Rojo Inclusivo y disfrutar la vuelta al lugar más lindo del mundo. Sostenible, sustentable y bajo los más estrictos estándares internacionales. ¡Gracias siempre, Emiliano Martínez!“, comentaron en las redes sociales de los Diablos Rojos.

El mensaje de la madre de Benicio y su agradecimiento a Emiliano Martínez (Foto: Instagram @lali_rey_)

Por su parte, Laura, esposa de Rodrigo Rey y madre de Benicio, compartió un posteo en sus redes sociales en el que reveló cómo se organizó el encuentro. “Y un día mi esposo recibió un mensaje de WhatsApp... del otro lado esta loca que no para de creer que todo es posible. Ese día le dije que necesitaba que Emiliano (el ‘Dibu’) hiciera una colaboración con esta causa. Lo soñé, lo vi tan claro que no tuvo que decirme que iba a hacer lo posible. ¡Y ahí fuimos! Gracias Luchi (Nutricionista de Independiente y de la selección, papá neurodivergente) que creyó y que fue el puente)“, escribió.

“Cuando Emi le dio el ok a Rodri y le dijo que contáramos con él para esto, tuvimos que mantenerlo en secreto hasta que pudimos contárselo al equipo hermoso con el que armamos el primer spot del kit con el que todos se emocionaron”, continuó y le agradeció tanto a su “dream team inclusivo” como a Martínez: “Gracias por tu tiempo y por contarnos un pedacito de tu intimidad y que también le toca de cerca la neurodivergencia. Esto es confirmar que las casualidades no existen. Tenías que ser vos la persona indicada para expandir este mensaje”.

El dulce mensaje de Laura Rey a su hijo (Foto: Instagram @lali_rey_)

La mujer expresó su deseo de que el video se comparta y se comente porque “mientras más hablamos de autismo, habrá menos personas que dejen de sentirse invisibles”. Por último le dedicó unas profundas palabras a su hijo Benicio: “Cuando crezcas y veas todo lo que fuiste capaz de lograr, quiero que sepas que te amo tanto y que el orgullo que siento de ser tu mamá ni siquiera puede ser puesto en palabras”.

Además, le dedicó un fragmento de la canción, “True Colors” de Cyndi Lauper, que dice: “Yo veo tus colores verdaderos / Es por eso que te amo / Así que no tengas miedo de dejar que te vean / Porque tus colores verdaderos son hermosos / Como el arcoíris”. Gracias por regalarnos un propósito tan hermoso. ¡Por vos y por todos!“, sentenció.

El agradecimiento de Rodrigo Rey a Emiliano Martínez (Foto: Instagram @caindependiente)

Por su parte, Rodrigo Rey, también le agradeció al arquero del Aston Villa por colaborar con su familia. “Gracias por sumarte a impulsar proyectos inclusivos en nuestro club. ¡Sos un grande! Aguante Independiente", escribió.