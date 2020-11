Mauro Icardi Fuente: AFP

El club francés PSG, cuyo plantel de primera división está compuesto por tres argentinos, compartió un sentido mensaje de despedida al futbolista Diego Armando Maradona en sus redes sociales.

Con una foto de todo el plantel formado, y los jugadores compatriotas de Maradona en el centro sosteniendo una bandera argentina, la institución parisina le dijo adiós al ídolo nacional, junto con el siguiente epígrafe: "Hasta siempre, Diego".

Sin embargo, un detalle particular de la imagen publicada por el club llamó la atención de los usuarios de Twitter: se trata del rostro de Mauro Icardi y una leve mueca que algunos de los tuiteros juzgaron como una sonrisa.

Maradona tuvo en sus últimos años algunos cruces con Icardi, a quien lo criticó en más de una ocasión por sus actitudes extra-deportivas. Una de las ocasiones en las que cruzó al marido de Wanda Nara, fue en la previa del Partido por la Paz, organizado por el Vaticano y del que ambos participaron.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, Maradona fue consultado por los periodistas sobre su consideración acerca de la estrella ascendente del Inter de Milán. Pero Diego tenía otros planes: "no habló sobre traidores", contestó.

Aunque enfrente estuviera Maradona, el atacante rosarino no se amedrentó y salió a contestarle al campeón mundial en México 86': "No quiero responder a personas que ya no están en el fútbol. No hace más que figurar. Fue un gran jugador, pero no es ejemplo para nadie".

Al año siguiente, "Pelusa" reiteraría su repudio a los manejos que Icardi tuvo en su vida personal, y sentenció: "No podés ir a cenar a casa de un amigo y casarte con su mujer. Será un grandísimo jugador, pero lo que ha hecho a Maxi López es feo".