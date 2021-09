La emotiva reacción de Oscar Ruggeri ante el video viral de Carlos Bilardo

El panelista de “ESPN F90″, Oscar Ruggeri, reaccionó en vivo este viernes al video viral de su exentrenador Carlos Bilardo y no pudo evitar la emoción al evocar sus tiempos como defensor del equipo del “Narigón”.

“Bien, qué emoción, me transpiran las manos. Es un placer este tipo. Por eso estamos defendiéndolo todos nosotros, porque nos hizo así. Nos comió la cabeza ”, dijo Ruggeri al terminar de ver la filmación de 1985, cuando Bilardo asistió al programa “Polémica en el fútbol” meses antes del Mundial de México.

“Con toda seguridad, yo te aseguro a vos y vengo acá después del campeonato mundial como vine siempre. Yo te pongo la firma si querés que donde vamos nosotros estamos siempre arriba, yo no soy perdedor, soy ganador”, dice Bilardo en el histórico fragmento televisivo.

El video retro de Bilardo que muestra la lucha que tuvo antes de México 86 (vía @rodoper)

El “Cabezón” aprovechó la ocasión para cruzar a los críticos del doctor y desmentir viejos mitos sobre su manera de pensar: “A mí nunca me dijo ‘ponete una aguja y anda a pincharlo a uno, pegale una patada, matalo, lo tenés que sacar’. Jamás. Siempre nos habló de ganar, de tratar de jugar bien y de ir al frente ”.

La emotiva reacción de Oscar Ruggeri al video viral de Carlos Bilardo

En ese sentido, Ruggeri se defendió de los detractores y recordó que en el Mundial 86′ no hicieron trampa, al margen de la acción individual de Diego Maradona en su gol con la mano ante Inglaterra. Y reivindicó el estilo ofensivo del equipo al citar a los futbolistas que integraban aquel plantel: “Jugaban Diego, Burruchaga, Borghi, Enrique, Valdano, el ‘Vasco’; en el banco, estaban Trobbiani, Bochini, Tapia, Pasculli, Almirón”.

Por otra parte, el exjugador de San Lorenzo, Boca y River, entre otros equipos, admitió que la máxima exigencia a la que los llevaba el “Narigón” les hizo perder a él y a sus compañeros muchos eventos importantes de su vida, pero que no se arrepiente de haber hecho ese sacrificio por vestir los colores de la Argentina: “Nos pasó a casi todos los que estuvimos ahí, porque éramos pibes que teníamos hijos jóvenes que no los vimos caminar, hablar nada porque teníamos que estar en Ezeiza y tomarnos un avión para ir a jugar a cualquier lado. Me decís, ¿tuviste vida? Y no, ¿pero era lo que quería? ¡Re contra lo que quería! ¿Lo volverías a hacer? Así, con los ojos cerrados. Haría exactamente lo mismo ”.