La escalofriante caída de Lindsey Vonn: así fue la secuencia completa desde el grito de dolor a la evacuación en helicóptero

Lo que más se temía, finalmente terminó pasando. La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, de 41 años, vivió un episodio impactante este domingo durante el descenso femenino de los Juegos Olímpicos de Invierno. Pese a presentarse a competir luego de una seria lesión en la rodilla sufrida la semana anterior, la conocida “Reina de la Velocidad” sufrió una fuerte caída en los primeros metros del recorrido y tuvo que ser asistida con rapidez. La impactante secuencia paralizó al mundo del deporte.

Vonn quedó tendida sobre la nieve, visiblemente afectada, llorando y manifestando dolor, hasta que fue asistida rápidamente por el personal médico, que tuvo que evacuarla en helicóptero por la gravedad de sus lesiones. Hasta el momento, no se precisó el parte médico de la deportista, pero no se esperan buenas noticias, teniendo en cuenta que ya contaba con una prótesis de rodilla en su pierna derecha y tenía una lesión ligamentaria producida hace pocos días.

La deportista llegó a la competición con una lesión ligamentaria (Foto: X)

La llegada con su lesión

La carrera de este domingo iba a ser la última prueba olímpica de la laureada deportista. “Pase lo que pase, ya gané. El aluvión de amor y apoyo que recibí en los últimos días fue abrumador, en el mejor sentido de la palabra. Me dio energía y me ayudó más de lo que puedo describir. Gracias”, escribió en sus redes sociales.

Lindsey Vonn es una de las máximas figuras del esquí alpino de todos los tiempos, con una trayectoria marcada por su potencia y constancia en el circuito de la Copa del Mundo. Su consagración olímpica llegó en Vancouver 2010, donde obtuvo la medalla dorada en descenso y el bronce en supergigante, lo que la afirmó como una referencia a nivel global. A lo largo de su carrera sumó 82 triunfos en la Copa del Mundo, conquistó cuatro Globos de Cristal generales y varios títulos en pruebas de velocidad, dejando una huella imborrable en el esquí femenino.

Había una gran expectativa por el regreso de Vonn a las pistas (Foto: @lindseyvonn)

La estadounidense se había retirado en 2019 y volvió el año pasado con la prótesis para calmar los dolores de la rodilla derecha. Una caída la semana pasada en Crans Montana (Suiza) le provocó la rotura del ligamento cruzado anterior en la otra rodilla, y también se lesionó el menisco. Vonn tuvo el viernes y el sábado dos entrenamientos en la pista que iba a ser el escenario de su último descenso, lo cuales transcurrieron sin incovenientes. Con ese antecedente, nadie podía predecir el terrible final de este domingo, si bien los riesgos eran mayúsculos.

La dura caída de Lindsey Vonn

Lindsey Vonn sufrió una aparatosa caída en la prueba de descenso, apenas 10 segundos después de empezar, lo que la sacó de la competencia por medallas. Vonn enganchó su brazo izquierdo en una puerta, perdió el control en un salto y cayó violentamente en la pista Olimpia delle Tofane, donde ganó 12 de sus 84 victorias en Copa del Mundo. Esta selló la suerte de su regreso triunfal en 2025 tras retirarse en 2019, con rodilla derecha parcialmente artificial.

La impactante caída de Lindsey

En las imágenes se ve como la patinadora da un salto de varios metros sobre el suelo y cae desplomada sobre la nieve, dando varios giros en la caída. Fue un descenso brusco de varios metros, que podría tener graves consecuencias en la salud de la deportista.

Las imágenes de su caída se viralizaron rápidamente (Foto: X)

La evacuación y reacciones

La grave caíga de Lindsey generó conmoción global y dejó un silencio atronador en la pista de Cortina d’Ampezzo. La deportista tuvo que ser evacuada en helicóptero por la gravedad de sus lesiones, en una imagen que recorrió el mundo y que produjo una fuerte reacción de todos los espectadores, entrenadores y rivales. Varias personas no pudieron contener el llanto ante la escena.

La asistencia médica y el apoyo del público

Cientos de estadounidenses se acercaron hasta el predio para apoyar a la “Reina de la velocidad”, en lo que iba a ser su última carrera. En las gradas, figuras como Snoop Dogg y Alberto Tomba dieron el presente, mientras miles de espectadores esperaban ver a su ídola.

La reacción de los asistentes tras el duro accidente (Foto: X)

La caída de Lindsey quedará en la antología de los Juegos Olímpicos de Invierno. Se trata de una de las esquiadoras más prolíficas de la historia y su terrible final, con un retiro y una lesión de por medio, habla de su gen competitivo. Tras el accidente, los espectadores se quedaron en silencio, atónitos por ver el desenlace de la carrera. Igualmente, cuando el helicóptero se llevó a Vonn, una catarata de aplausos bajó sobre la pista para reconocer a la estadounidese, que dejó todo hasta el último segundo.