La experiencia mística de Ayrton Senna en el GP de Mónaco que el mundo entero recuerda

Más de tres décadas después de su muerte, Ayrton Senna sigue presente en el corazón de todos los fanáticos del automovilismo. Es que el piloto de Fórmula 1 es recordado como uno de los mejores de la historia y de los más carismáticos. Y uno de los momentos más impresionantes que vivió arriba de un monoplaza fue el 15 de mayo de 1988, durante el Gran Premio de Mónaco. Luego de lo sucedido aquel día, él mismo lo describió como una experiencia que lo llevó “más allá de los límites de la consciencia”.

Ocurrió cuando logró una de sus Pole Position más legendaria de la historia. Su tiempo fue de 1:23.998, 1,4 segundos más rápido que su compañero francés, Alain Prost; una diferencia sin precedentes entre dos pilotos del mismo equipo. Pero, mientras lograba aquel récord, el brasilero vivió una experiencia mística inexplicable, que lo llevó a no poder detenerse y aumentar cada vez más su velocidad pese a que su equipo le indicaba que la disminuyera para evitar daños en el auto.

“Corría más y más deprisa en cada vuelta. Ya había conseguido la pole por unas décimas, luego por medio segundo, después por casi un segundo y, al final, por más de un segundo“, contó Senna sobre aquel momento.

Ayrton Senna manejó el monoplaza #1 Honda Marlboro McLaren MP4-7A Honda V12 en 1992 en Bélgica Pascal Rondeau - Hulton Archive

Y continuó: "En aquel momento me di cuenta, de repente, que estaba pasando los límites de la consciencia“. Es que el tricampeón del mundo de F1 sintió que el circuito poco a poco cambiaba y se convertía en un túnel, y que su coche y él eran uno solo, moviéndose con una precisión imposible. “Fue una experiencia espantosa. Me di cuenta de que aquello era demasiado. Fui despacio a los boxes y me dije que ese día no regresaría a la pista. Deliberadamente, no volví a permitirme llegar tan lejos“, relató el piloto.

El brasilero, que murió a los 34 años, fue muy espiritual y solía hablar de Dios y la fe como parte importante de su vida. Por eso, lo que lo sucedido en Mónaco se convirtió en una de las experiencias místicas que más lo marcaron.

Cabe destacar que Ayrton Senna tiene el récord de más victorias en el Gran Premio de Mónaco, con seis triunfos entre 1987 y 1993. Pudo haber logrado una séptima victoria en 1984, cuando en su debut con el equipo Toleman estaba a punto de alcanzar a Alain Prost bajo una intensa lluvia, pero la carrera fue detenida con una bandera roja justo antes de que pudiera superarlo.

Fue reconocido por su pasión, concentración y profundo compromiso con su país y con el deporte Julio Pereira - AFP

Ayrton Senna es una leyenda de la Fórmula 1

Con tres títulos de campeón del mundo, 41 victorias y 6 pole positions, Ayrton Senna cuenta con uno de los mejores palmarés de la Fórmula 1, en una elite que también conforman Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Max Verstappen, Sebastian Vettel y Alain Prost.

La tumba de Ayrton Senna en San Pablo: constantemente con flores de sus fanáticos Archivo

Sus habilidades arriba del monoplaza lo llevaron a convertirse en “El mago de la lluvia”, debido a su magia extraordinaria para manejar en muy malas condiciones, que le permitían sacar ventaja cuando otros pilotos tenían dificultades. Desde sus comienzos tuvo una convicción que no abandonó jamás: la de pisar el acelerador fuerte y sin dudarlo.

Y así lo hizo el domingo 1 de mayo de 1994, en Imola, en el Gran Premio de San Marino, arriba del auto que le había preparado Williams. Cuando llegó a la curva de Tamburello, que la mayoría de los pilotos toman a 300 kilómetros por hora, él la tomó 310 kilómetros por hora, pero su monoplaza nunca dobló, siguió recto y se estampó contra un paredón. Una varilla suelta golpeó su cabeza y los médicos nada pudieron hacer para salvarlo.