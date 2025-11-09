Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil: memes y reacciones en las redes
El piloto argentino busca sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1; la opinión de los usuarios en las redes sociales
Franco Colapinto es uno de los protagonistas del Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos. Al ser en un país vecino, varios argentinos decidieron asistir a esta carrera que puede ser el punto de partida del argentino en un accidentado año.
Tras dos días de pruebas, Colapinto comenzó en el puesto 16 de la carrera. Con neumáticos medios, por disposición de la escudería Alpine, el oriundo de Pilar intentará escalar posiciones y así dar la sorpresa en un circuito histórico de la Fórmula 1.
En medio de una carrera accidentada por el choque de Gabriel Bortoleto que lo obligó a quedar afuera de la competencia, el argentino mantiene las esperanzas de sumar puntos y así despegar en la máxima categoría del deporte de las cuatro ruedas.
Como sucede en cada una de los circuitos, los usuarios de las redes sociales elaboran los más ingeniosos memes y reacciones para alentar a Franco.
Los mejores memes del Gran Premio de Brasil
colapinto haciendo la vuelta rápida con ese alpine q es más lento q un tractor— solci¹⁶lvs august (@solllecit0) November 9, 2025
pic.twitter.com/yoxbjDGEbA
PARADA DE 5.4s EN BOXES PARA FRANCO COLAPINTO pic.twitter.com/cuFQWiDPJ3— 43 ★ (@ColapintoFiles) November 9, 2025
Seis lugares perdió Colapinto por su parada en boxes??— Martín (@Martin_BS) November 9, 2025
Los mecánicos de Alpine: pic.twitter.com/lQRbeqMrDl
COLAPINTO ESTA EN PUNTOS GRACIAS A LOS 10S DE TSUNODA, OJO 🚨🚨🚨🚨🚨#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/WCSX2XvrK3— ¿Puntuó Colapinto? (@seraquepuntuo) November 9, 2025
YO RE LOCO MAL FESTEJANDO QUE FRANCO COLAPINTO ESTA EN EL PUESTO #10 (faltan 46 vueltas) pic.twitter.com/hzmaPqVkx5— unholy🇦🇷 (@ultragreatest) November 9, 2025
Colapinto subiendo puestos porque abandonan los que tiene adelante— ramardo (@Ramardoh1) November 9, 2025
pic.twitter.com/s2qh6v8Qst
Colapinto subiendo puestos porque abandonan los otros pilotos pic.twitter.com/xiilsO0E5a— 𝙀𝙡 𝙩𝙚𝙘𝙡𝙖 (@Tecladovich) November 9, 2025
dnf de leclerc y bortoleto pero colapinto gana dos posiciones pic.twitter.com/foU5KHpB1K— leni🪩 9/11🇦🇷 (@daylightspride) November 9, 2025
