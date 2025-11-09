LA NACION

Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil: memes y reacciones en las redes

El piloto argentino busca sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1; la opinión de los usuarios en las redes sociales

Los mejores memes de Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto es uno de los protagonistas del Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos. Al ser en un país vecino, varios argentinos decidieron asistir a esta carrera que puede ser el punto de partida del argentino en un accidentado año.

Tras dos días de pruebas, Colapinto comenzó en el puesto 16 de la carrera. Con neumáticos medios, por disposición de la escudería Alpine, el oriundo de Pilar intentará escalar posiciones y así dar la sorpresa en un circuito histórico de la Fórmula 1.

Franco Colapinto buscará hacer historia en Brasil
Franco Colapinto buscará hacer historia en BrasilKym Illman - Getty Images South America

En medio de una carrera accidentada por el choque de Gabriel Bortoleto que lo obligó a quedar afuera de la competencia, el argentino mantiene las esperanzas de sumar puntos y así despegar en la máxima categoría del deporte de las cuatro ruedas.

Como sucede en cada una de los circuitos, los usuarios de las redes sociales elaboran los más ingeniosos memes y reacciones para alentar a Franco.

Los mejores memes del Gran Premio de Brasil

Los memes de la carrera de Franco Colapinto
Los memes de la carrera de Franco Colapinto
Los mejores memes de Franco Colapinto en Brasil
Los mejores memes de Franco Colapinto en Brasil
Los mejores memes de Franco Colapinto en Brasil
Los mejores memes de Franco Colapinto en Brasil
