Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil: memes y reacciones en las redes

Franco Colapinto es uno de los protagonistas del Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos. Al ser en un país vecino, varios argentinos decidieron asistir a esta carrera que puede ser el punto de partida del argentino en un accidentado año.

Tras dos días de pruebas, Colapinto comenzó en el puesto 16 de la carrera. Con neumáticos medios, por disposición de la escudería Alpine, el oriundo de Pilar intentará escalar posiciones y así dar la sorpresa en un circuito histórico de la Fórmula 1.

Franco Colapinto buscará hacer historia en Brasil Kym Illman - Getty Images South America

En medio de una carrera accidentada por el choque de Gabriel Bortoleto que lo obligó a quedar afuera de la competencia, el argentino mantiene las esperanzas de sumar puntos y así despegar en la máxima categoría del deporte de las cuatro ruedas.

Como sucede en cada una de los circuitos, los usuarios de las redes sociales elaboran los más ingeniosos memes y reacciones para alentar a Franco.

Los mejores memes del Gran Premio de Brasil

colapinto haciendo la vuelta rápida con ese alpine q es más lento q un tractor

— solci¹⁶lvs august (@solllecit0) November 9, 2025

— 43 ★ (@ColapintoFiles) November 9, 2025

Seis lugares perdió Colapinto por su parada en boxes??

— Martín (@Martin_BS) November 9, 2025

— unholy🇦🇷 (@ultragreatest) November 9, 2025

Colapinto subiendo puestos porque abandonan los que tiene adelante

— ramardo (@Ramardoh1) November 9, 2025

— 𝙀𝙡 𝙩𝙚𝙘𝙡𝙖 (@Tecladovich) November 9, 2025