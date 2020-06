La foto que tienen los olímpicos y que se demora para el fútbol y otros deportes

Los 13 jugadores locales de los Leones volvieron al Cenard en el día 91 de la cuarentena; alegría por el reencuentro y por reanudar la preparación colectiva. Crédito: Secretaria Deportes

La imagen no es de archivo. Trece deportistas argentinos -en este caso, de los Leones- corriendo juntos, contentos y sin barbijos, en una pista. Parece de otros tiempos, pero es de este jueves, nomás. Luego de tres meses, llama la atención ver una escena como ésa, pero pronto volverá a resultar habitual. Los deportistas clasificados para los Juegos Olímpicos están reanudando sus entrenamientos sin más límites que las prescripciones de los protocolos sanitarios. Los argentinos que estarán en Tokio 2020 ya no necesitan restringirse a sus casas, no deben improvisar con mesas ni patinetas para no perder forma con miras a la gran cita de 2021, ahora autorizados por la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Salud y de Turismo y Deportes.

Entre el miércoles y el jueves, la judoca Paula Pareto, la esgrimista Belén Pérez Maurice, los Leones y otros atletas que tienen asegurados sus lugares para competir del 23 de julio al 8 de agosto de 2021 en Tokio -lugares más asegurados que la propia realización de los Juegos, al parecer- volvieron al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) para hacer como corresponde sus preparaciones, después de que el Gobierno atendiera sus reclamos públicos, liderados por la nadadora Delfina Pignatiello y el velista Santiago Lange. Justo en los días en que más notoria se hizo la protesta en otro deporte, el más popular, por no contar siquiera con protocolos ni fecha de regreso a las prácticas. Marcelo Gallardo, el entrenador de River, cuestionó severamente el miércoles a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino por no dar indicios de reanudación de la actividad local. Dirigentes de otros clubes le contestaron desafiantes, y en eso anda el fútbol doméstico.

Todo un gimnasio del Cenard solamente para Horacio Cifuentes, su entrenador y un compañero de juego; los Juegos de Tokio están a 13 meses de distancia, pero para los deportistas olímpicos era necesaria la preparación sin límites.

Surge casi inevitable la pregunta: ¿por qué el tenista de mesa Horacio Cifuentes sí puede hacer lo suyo y el plantel de River no lo tiene permitido? Es decir, ¿por qué deportistas poco o menos conocidos se alistan para la alta competencia y no los planteles de fútbol, la disciplina que más esperan los aficionados? Es una consulta como para el Ministerio de Turismo y Deportes, encabezado por Matías Lammens, pero LA NACION no logró ubicar ayer al funcionario. De todos modos, parece clara la respuesta.

El gobierno nacional está sumamente preocupado por las cifras de contagios de coronavirus y muertes de los últimos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y, como se deriva de sus cuarentena para esa región, quiere el menor movimiento posible de personas en la ciudad capital y su conurbano. Autorizar a los deportistas de Tokio 2020 implicaba el desplazamiento y las prácticas de hasta 143 personas, que son las que hasta ahora han conseguido su cupo olímpico, más sus cuerpos técnicos. Incluso muchos de esos atletas no son de Buenos Aires, por lo cual el número de deportistas viajando por el AMBA sería menor. En rigor, esa cantidad no es tan alta en una ciudad del tamaño de la Capital Federal, pero sí se trata de figuras visibles en los medios de comunicación y las redes sociales.

Habilitar al fútbol de la primera A, solamente, incluye dar el OK a 24 planteles de alrededor de 25 profesionales, más sus cuerpos técnicos. La zona metropolitana congrega a 14 de los 24 equipos, y no abarca a Aldosivi, oriundo de una Mar del Plata aún muy restrictiva en su cuarentena. O sea, sería mucha gente en movimiento. Y una eventual habilitación podría traer aparejados pedidos del fútbol de ascenso y de deportes menos masivos.

En definitiva, en este contexto de casi pico local de pandemia, se hizo lugar como excepción a la gestión por el deporte olímpico, el que va a representar mundialmente a la Argentina el año próximo, en la cita más importante de esta actividad. No se hará el mismo esfuerzo por el deporte doméstico, más numeroso y carente de esa representación internacional.

Tal es la situación del AMBA que el último viernes, cuando aún no había permiso oficial para los olímpicos, hubo una recomendación de que fueran a prepararse en el interior del país. En una teleconferencia con dirigentes de federaciones y atletas clasificados para Tokio 2020, Lammens y el presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Werthein, sugirieron a los deportistas que consideraran la posibilidad de retomar fuera de Buenos Aires sus preparaciones, para minimizar los riesgos. Varias provincias se hallan en fases más avanzadas, o sea, más laxas de la cuarentena, sin casos de Covid-19 desde hace tiempo, o con muy pocos contagios y sin transmisión comunitaria.

A Carlos Retegui, el director técnico de las Leonas, le gustó la idea. La Confederación Argentina de Hockey le dio libertad de elegir el lugar de ensayos y el entrenador optó por irse a una provincia. Estuvo a punto de acordar con Mar del Plata, pero al final esa chance quedó descartada. Ahora asoman como posibilidades Santa Fe, San Luis y Mendoza. Existen invitaciones de gobernadores para que los olímpicos se preparen en sus distritos: a sus provincias les daría figuración nacional, las posicionaría, y a los deportistas les serviría la oferta libre de virus. Por supuesto, con muchos cuidados sanitarios por medio.

Las Leonas pasaron por el Cenard solamente para exponerse a los hisopados; retomarán su preparación en Santa Fe, San Luis o Mendoza, para tener menos riesgos de contagio.

Por lo pronto, las Leonas pasaron ayer por un Cenard adaptado a las circunstancias, para prestarse a los hisopados correspondientes. Ya verán dónde terminarán, pero saben que no será en Buenos Aires. "Haremos una semana o 10 días de cuarentena, y una semana en burbuja: aislamientos en micro, hotel, cancha y lugar de entrenamiento, con un protocolo de logística y uno del deporte colectivo. Elegí el interior para minimizar el riesgo, aunque nada garantiza estar a salvo. Las chicas quieren empezar a entrenarse", contó Retegui a LA NACION .

Distinto fue el camino que tomaron los Leones, que en el día 91 de la cuarentena volvieron a pisar el Cenard. Un grupo de 13 jugadores -los demás están en el exterior- se expuso a la toma de temperatura (una vez al entrar al predio y otra antes de la práctica) y cumplió otros requisitos del protocolo específico del hockey: sillas individuales, distancias, barbijos, máscaras, alcohol en gel, bebidas rotuladas con el nombre de cada uno. Los jugadores trabajaron solamente en la pista de atletismo; no hubo palo y bocha. Pero su alegría por estar de vuelta, como para Cifuentes, Pareto, Pérez Maurice y otros, fue plena.