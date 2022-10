La imposible jugada de Lionel Messi con el PSG y las cinco más recordadas de su carrera

El futbolista Lionel Messi no deja de sorprender. Con 35 años, La Pulga demuestra su indudable vigencia en cada partido que le toca disputar con el PSG y la selección argentina. Con el Mundial como zanahoria, Leo sabe que está a muy pocos días de competir en el torneo más importante de su vida. Después de Qatar 2022, ya será otra historia. Sin embargo, hay que disfrutar el tiempo que queda de él dentro de las canchas. Con jugadas como la que hizo esta semana ante Niza.

En el minuto 57 del partido que el último sábado disputaron PSG y Niza, por la novena jornada de la Ligue 1, Messi sumó otra jugada de colección a su ya abultado repertorio. En ese momento, Lionel trasladaba la pelota cuando un rival estaba a punto de ganarle la posición. Mientras lo estaba haciendo, ya que, finalmente, se cayó al piso, el 10 hizo algo insospechado.

Desde el césped, el ex Barcelona protegió la pelota con su cuerpo, y le pegó al balón con su pierna menos hábil: la derecha. La pelota no fue a cualquier lado, si no que tuvo un destino bien claro: su compañero, Kylian Mbappé. Es decir, se trató de una asistencia de alta jerarquía.

La increíble jugada de Lionel Messi en el partido contra Niza

Por supuesto, esta no fue la primera vez que el jugador argentino deja boquiabierto al mundo del fútbol con su talento. Por eso, desde LANACION, les proponemos repasar algunas de las joyas más preciadas que están en el arcón del ocho veces ganador del Balón de Oro.

Las cinco jugadas más recordadas de Messi

5) El caño a James Milner: Barcelona y Manchester City se enfrentaban en el Camp Nou por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2014-15. El conjunto culé terminaría ganando la competencia, con la temible delantera compuesta por Neymar Jr., Luis Suárez, y el propio Leo. Al margen de los resultados, La Pulga se lució con un “trabajo de tubería” ante el experimentado defensor inglés, luego de una “pared” con Dani Alves a alta velocidad. Ni el propio Pep Guardiola, todavía técnico del Bayern Münich, lo podía creed desde las gradas.

4) Messi vs Asier Del Horno: camiseta amarilla, Stamford Bridge, pelos al viento y el número 30. Un Messi adolescente hizo su primera gran aparición en Champions humillando al marcador de punta del Chelsea, al punto tal, de que provocó su ira: lo cruzó con una patada que, sólo por fortuna, no pasó a mayores. En la jugada más recordada de aquel día, pegado sobre la raya, como lo hacía el joven rosarino en sus inicios, Leo le ganó la pelota al español para luego humillarlo con un auto pase por el costado de su rival, quien ya estaba en el suelo.

3) El día que Boateng cayó: aquella Champions 2015 dejó otra jugada para el recuerdo. Barcelona se medía ante Bayern Münich por el partido de ida de las semifinales. El resultado del partido era 0-0, hasta que Messi decidió cambiar el curso de las cosas, con dos goles que serían decisivos para el pase a la final. El segundo es el más recordado: en el área grande, hizo un quiebre épico que (otra vez) dejó a su rival de turno, Jérôme Boateng, en el suelo. La frutilla del postre sería la vaselina por encima de Manuel Neuer.

2) “Yo vi jugar a Messi”: otra gema de la inolvidable temporada 2014-15. Contra Athletic Bilbao, Lionel demostró nuevamente su valía. Leo abrió el marcador de la final de la Copa del Rey con un gol, además de decisivo, brillante. Casi a la altura de la jugada, estuvo el relator de la Cadena Ser quien, en su narración, no dudó en definir al argentino como “el rey del fútbol”, con citas incluidas a Víctor Hugo Morales.

1) La jugada “maradoniana” contra Getafe: año 2007. Messi es, todavía, una promesa. Pep Guardiola, entrenador del Barcelona “B”, un futuro insospechado en su carrera. Sin embargo, empezaban a aparecer algunos destellos de la magia del 10. En la sempiterna comparación con Maradona, Leo no hizo aquel 18 de abril ningún aporte a la separación. Por el contrario: calcó el gol de Diego frente a Inglaterra en México ‘86. Y el mundo lo miró, como lo haría tantas veces, sin poderlo creer.

