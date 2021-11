La lapidaria frase de Sebastián Vignolo sobre Sebastián Battaglia: “Está desbordado emocionalmente”

El periodista de ESPN, Sebastián Vignolo, hizo este viernes un análisis de la situación que atraviesa el entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, tras el micro-gate, una fallida conferencia de prensa con Carlos Izquierdoz y la presunta filtración de rumores por su presunto malestar con la cuestionada actitud del vicepresidente de Boca Juniors.

Tras describirlo como “buen pibe” y “buena gente”, Vignolo aseguró que Battaglia, ahora, está “desbordado emocionalmente” por estar al mando de “un gigante como Boca”, que te pide “comer todos los días, Libertadores, jugar contra River otra vez”. “No es un nene paciente que te dice: tranquilo, cuando puedas. Está en un berrinche permanente de un Boca que está desesperado, los tiempos son hoy”, aseguró.

Sebastián Vignolo: "Battaglia está desbordado emocionalmente"

A su vez, opinó que la decisión de Battaglia de hablar ante la prensa debe haber sido solicitada por la dirigencia, aunque aclaró no tener información al respecto: “Yo, a los 46 años, hay cosas que tengo que hacer porque me piden que las haga. Algunas veces, puedo tener ganas, a veces no. A mí me parece que le habrán dicho: ‘Andá a hablar, decí esto, y que la corten’”. Al mismo tiempo, el relator consideró que, “cuando vas a hablar, tenés que estar preparado para hablar”. “Primero decir, ¿voy a hablar porque lo siento?”, señaló.

Por otra parte, cuestionó la necesidad del DT de aclarar los trascendidos: “Cuando se dicen cosas, y esas cosas te parece que no son correctas, creo que lo primero que hay que hacer es: dejá, el tiempo va a demostrar que están equivocados, o que no están equivocados. El tiempo va poniendo muchas cosas en su lugar. El tema es si querés esperar el tiempo”. En ese sentido, se puso a sí mismo como como ejemplo: “Hay cosas a las que no les doy trascendencia, pero no por superado. Hay cosas en las que no pierdo tiempo, trato de aprovecharlo en otra cosa. Entonces, no ando aclarando cosas que no hacen falta porque estoy sereno, y tengo la consciencia en paz”.

Por último, Vignolo comparó la capacidad oratoria (y los métodos) del entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, con los de (sin decirlo), Battaglia, y citó una histórica conferencia de Daniel Passarella de cuando River descendió a la Primera Nacional: “Cuando muchas veces uno cree que le están diciendo cosas que no ocurren, uno tiene el derecho de hablar. A mí, me gusta más cuando alguien va a hablar sin papel. Me gusta la gente que habla con el corazón. Me acuerdo una vez que Passarella leyó. Se metió en un berenjenal una locura, una cosa espantosa. A (Marcelo) Gallardo nunca lo vi hablar con papel”, concluyó.