Mariano Closs, sobre la repentina conferencia de prensa de Sebastián Battaglia: “Lo mandaron a hablar”

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia dio una sorpresiva y extraña conferencia de prensa para hacer frente a los rumores que surgieron en las últimas horas acerca de su relación con Juan Román Riquelme, que según publicaron diferentes medios estaría “rota”. La disertación del DT fue por demás incómoda, ya que no aceptó preguntas ni se refirió al tema que, se supone, habría motivado su deseo de hablar con los medios. Por eso, el periodista Mariano Closs no dudó en criticar el evento.

“A veces, es tan importante mantenerse en silencio. Hoy es un día que se podría hablar del tema de Agüero, que es un tema importante y delicado, trataremos de charlar con algún especialista, hubo Eliminatorias... ¿No tiene paz, Boca? Porque debiera haber alguien que los asesore. Hoy no es el día para hablar”, sentenció el conductor.

La opinión de Mariano Closs sobre la conferencia de Battaglia

En esa línea, agregó: “¿No hay alguien que los asesore? Para que les diga: ‘Mirá, hoy no hables, hoy dejala pasar, dejá enfriar, que Boca no sea tema’. Hay un día que Boca no debe ser tema. Hoy era para hacer silencio. Riquelme se ve que lo mandó a Battaglia a hablar. No se entiende por qué pidió la palabra”.

Además, recordó que el DT “no es de hablar”, y que “no es verborrágico como (Ricardo) Caruso, que te pide hablar”. “Es alguien que para hablar, lo tienen que mandar a hacer. No es de esto”, continuó. En tanto, recordó que en su época “de jugador no lo hacía, no le conocimos la voz como jugador de fútbol”. “Hoy es técnico, tiene que hacerlo. El día que tuvo que hablar, le cedió la palabra a (Carlos) Izquierdoz. La autoridad se la cedió al capitán de Boca”, aseveró.

“Siento que le dijeron: ‘Mañana Sebastián hablá, andá'. (...) Más obvio que lo mandaron a hablar, es que no quiso preguntas. Es increíble. No hay tacto. No tiene sentido. Los temas se diluyen por sí mismos. No hay ni jefes de prensa. A Battaglia no le sale”, añadió.

A su vez, afirmó que el discurso de Battaglia fue “un monólogo liviano”, y diferenció su accionar del de otros técnicos de jerarquía: “¿Cómo le van a decir lo que tiene que hacer? Agarren un jefe de prensa y que los asesore. Se meten en la boca del lobo solos Hoy era para hablar de otra cosa. Ahora, se va a hablar de Boca y Battaglia hasta que juega la selección argentina”, concluyó. Por su parte, el cronista Augusto César aseguró que “cada actitud” del entrenador xeneize “nos hace pensar que estamos ante un fin de ciclo”.