El exarquero de fútbol Petr Cech, durante su debut con los Guilford Phoenix en la liga inglesa de hockey sobre hielo. Crédito: @sporf

14 de octubre de 2019 • 19:40

El exarquero checo Petr Cech se convirtió en un futbolista de renombre en Inglaterra con las camisetas de Chelsea y Arsenal, ambos de la Premier League. Retirado del fútbol este año, a los 37 decidió que ya era tiempo de dedicarse a un deporte que lo atrajo desde chico en su República Checa natal: el hockey sobre hielo. Así, recorrió los 44 kilómetros que separan a Londres de Guildford, en Inglaterra, y se unió a los Guildford Phoenix, que juegan en la segunda división de liga inglesa de ese deporte. Cech no podía tener un mejor debut: detuvo dos penales en la definición del partido y su actuación le valió el premio al jugador más valioso (MVP) del encuentro.

El último penal detenido por Cech

"Yo prefería jugar al hockey sobre hielo antes que al fútbol, pero no tenía dinero para afrontar los gastos del equipamiento", dijo Cech en conferencia de prensa. Y continuó: "Así que mis padres siempre me llevaban a jugar al fútbol. Aunque me la pasaba patinando todo el tiempo, no podía jugar en simultáneo al hockey sobre hielo. Cuando jugaba, me lo tomaba como un hobby. Después, durante 25 años, no lo pude hacer porque no tenía tiempo. Cuando vine para Inglaterra ni sabía que el deporte existía aquí. Así que durante tantos años no pude siquiera practicar", concluyó Cech.

En honor a los dos clubes por los que pasó en Inglaterra, el casco que lleva Cech tiene los logos de Arsenal y Chelsea. En este último equipo, además, el ex arquero checo mantiene su puesto como director deportivo y consultor de rendimiento.

Cech es considerado una leyenda en Chelsea, club en el que disputó 333 partidos, y conquistó una Champions League, una Europa League, cuatro Premier Leagues, cuatro FA Cup, tres Copas de la Liga inglesa y tres Community Shields. Con Arsenal, donde jugó 110 encuentros, obtuvo dos Community Shields y una FA Cup antes de retirarse a fines de mayo pasado.