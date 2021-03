La predicción de Gallardo antes del 1-0 de Borré y los 3 goles en cuatro minutos

La Supercopa Argentina entre dos equipos grandes como River y Racing, más allá del favoritismo con el que llegaban los dirigidos por Marcelo Gallardo, se podría definir por detalles. Y uno de esos detalles fue anterior a los 30 minutos de la primera etapa, instante en el que Rafael Santos Borré saltó con un gran cabezazo y marcó el 1-0 para River en el estadio de Santiago del Estero.

Desde la visión normal, fue un córner de Nicolás De la Cruz ejecutado de manera abierta desde la derecha al punto penal y cabezazo furibundo de Borré que infló la red del arco defendido por Gabriel Arias. Sin embargo, hubo un detalle anterior, un mensaje puntual de Gallardo que terminó en predicción del DT: “Entren en carrera”, fue el pedido, queja, con respecto a cabeceadores que esperaban el envío en los tiros de esquina. Y así fue cómo anotó Borré, ganándole en la marca a Nery Domínguez.

El colombiano Borré es el máximo anotador del ciclo de Gallardo en River. Tiene entrega, olfato y también sacrificio. Pero es aplicado ante cada exigencia del Muñeco. ¿Qué había sucedido antes? A los 22 minutos del primer tiempo, ocho minutos antes del gol del 9, el arquero Arias había mandado al tiro de esquina un gran derechazo a la carrera de De la Cruz, luego de un toque de Suárez tras un pelotazo largo del central Martínez. Ese córner lo ejecutó el propio De la Cruz, pero Gallardo vio que sus jugadores esperaron estáticos dentro del área. Y acto seguido vino el pedido (exigencia). “¡Entren a la carrera!”

No sólo eso. Al mismo Borré, el propio Gallardo es a quien más le exige para que pise el área. No se trató de una pelota parada, pero ante un muy buen centro de Angileri desde la izquierda que Melgarejo mandó al córner para evitar la anotación de Suárez entrando por el segundo palo, el DT de River se quejó porque el centro había sido bueno pero su equipo no había respaldado llegando de atrás al área rival. “¡Llegá Rafa!”, había sido el pedido para el colombiano. Rafael Borré le hizo caso a Gallardo y así, “llegando desde atrás”, anotó el 1-0 de River.

River había inquietado antes con otro córner de De La Cruz, a los diez minutos, que fue cabeceado por Rojas, aunque desviado por poco a la altura del segundo palo.

El ingreso de Alvarez y los 3 goles en 4 minutos

El ingreso de Julián Alvarez resultó clave para activar la goleada de River en el segundo tiempo. El equipo de Gallardo fue incontrolable en la segunda etapa, sobre todo con cada recuperación y contraataque. Y entre los 23 y 27 minutos de la segunda etapa River convirtió tres goles. El primero en ese lapso fue con un golazo de Julián Alvarez, tras una gran jugada de Enzo Pérez; el segundo fue de De la Cruz, tras una presión alta y pérdida de Ignacio Piatti en salida de la Academia.

Y el tercero fue en contra de Miranda. Iba a ser de Suárez, pero en la desesperación por recuperar, Leonel Miranda terminó yendo al piso y marcando en su propio arco. Todo era alegría en River y frustración en Racing.

Las atajadas de Armani

Franco Armani también se destacó en el primer tiempo: primero mandando al córner un zurdazo de Matías Rojas desde afuera del área, cuando apenas iba un minuto de juego; y después sacando un zurdazo de Fabricio Domínguez que se le metía al primer palo.

#SupercopaArgentinaxTNTSports | ¡Salvó Armani! Gran manotazo del arquero de River tras el remate de Matías Rojas.#RACRIVxTNTsports pic.twitter.com/umjnVT3or1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 5, 2021

LA NACION