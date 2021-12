La predicción de la Mona Giménez sobre la carrera de Carlitos Tevez: “Algo debo tener”

Juan Carlos Giménez, más bien conocido como la Mona Giménez, pasó por el programa Los Mammones, de América TV, e hizo un recorrido por su vasta carrera musical, al tiempo que rememoró algunas divertidas anécdotas con otros cantantes, como Papo y Sandro, y también con futbolistas, como Diego Maradona, Lionel Messi y Carlitos Tevez.

La temática del fútbol empezó en la conversación porque el conductor del programa, Jey Mammon, le preguntó a la Mona por el día en que hizo bailar a Maradona y a Claudia Villafañe. Entonces, el intérprete elogió a Pelusa y lo comparó con La Pulga, al decir: “En esa época no había redes sociales, no es como hoy que Messi es algo importante para los niños y para el fútbol; pero Messi, con todo el respeto, tiene seis puntos y Maradona debe tener 12 puntos porque no va a haber uno igual que el Diego”.

“Ni le pregunté, se metió solo en un quilombo”, bromeó el presentador del show, mientras que uno de los presentes acotó: “Salí de ahí, Maravilla”. De todas formas, el cordobés de 70 años aclaró que es maradoniano pero también es admirador de Messi.

Entonces, para salir del tema, Mammon le comentó: “Me estoy olvidando de alguien que vos le dijiste ‘vos vas a jugar en Primera y en el Mundial’, que es Carlitos Tevez, ¿no?”. “No me digas que lo tenés ahí, me muero”, se ilusionó la Mona al imaginarse la posible presencia del exjugador de Boca en el estudio.

Sin embargo, el futbolista no estaba allí y Giménez relató: “Estábamos en la Plaza de la Música, en Córdoba, festejando un disco viejo. Tevez siempre iba al frente de mi casa, se sentaba con un chico de ahí, tenía 12 años, y yo siempre los veía a ellos muy chiquillos”.

La Mona Giménez contó su predicción sobre Carlitos Tevez

“Pasaron los años, ya tenía 14, y un día se despide Marcelo Milanesio, jugador de Atenas que fue uno de los grandes basquetbolistas y él fue al baile para invitarme a cenar a la despedida de él. Entonces, estando él ahí, digo yo ‘que venga ese jovencito que está ahí arriba’”, siguió la Mona sobre su premonición con Carlitos.

El cantante le preguntó entonces al adolescente que daba sus primeros pasos en el fútbol con 15 años si le decían “El Apache”, a lo que el joven contestó que se llamaba Carlitos Tevez y jugaba en la Reserva de Boca Juniors. “El año que viene jugás en Primera y dentro de cuatro años vas a estar jugando en la selección argentina. Y así sucedió. Algo debo tener”, concluyó el cuartetero.