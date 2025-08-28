La reacción de Ben Shelton cuando su novia se filtró en la conferencia de prensa del US Open: “¿Quién la dejó?"

Ben Shelton y Trinity Rodman son una de las parejas furor en el mundo del deporte. El joven tenista estadounidense, de 22 años y actual Top 10, y la futbolista de 23, hija del exbasquetbolista Dennis Rodman, están juntos desde marzo y gritan su amor por todos lados. Ella lo acompaña cada vez que puede y este US Open no es la excepción.

Shelton y Trinity, la pareja furor en el tenis y el fútbol estadounidense

Tras el triunfo de Shelton ante Carreño Busta por 6-4, 6-2 y 6-4, tuvo lugar la clásica conferencia de prensa, pero allí sucedió algo inesperado. La novia de Ben se filtró y le hizo la última pregunta. Esto descolocó por completo al tenista.

Ben Shelton y sus caras cuando se dio cuenta de que era su novia quien le hacía la última pregunta

“¿Bueno, cómo se siente no poder sacar fuerte, como a 135km/h?“, preguntó Trinity. Y a medida que Shelton se dio cuenta de quién era, se hundió en el asiento y tapó la cara, siempre con una sonrisa detrás. ”¿Por qué le dieron a ella una pregunta?“, le dijo entre risas a quien guiaba la conferencia. ”Son órdenes de mi jefe", respondió rápido esa persona.

“Yo sé que te gusta sacar fuerte y como no llegaste a 140km/h hoy... ”, le agregó, picante, Trinity. A lo que Ben se puso serio y contestó: “Sí, estaba un poco fresco afuera, así que creo que esa fue la razón principal, estaba concentrado en golpear puntos específicos, pero tampoco llegué a lograr eso. Así que tal vez debería haber servido más fuerte. Trabajaré en eso para el próximo partido”.

Acto seguido, la conferencia terminó y Shelton se retiró, aún sorprendido pero con una sonrisa de oreja a oreja. Este viernes disputará su partido de tercera ronda contra el francés Adrian Mannarino.

Trinity Rodman durante el partido de Ben Shelton

Trinity Rodman, que juega como delantera en el Washington Spirit de la NWS en Estados Unidos y también en la selección de su país, estuvo presente en las gradas alentando a Shelton. Las redes sociales del US Open capturaron algunos momentos del partido y lo compartieron en sus redes sociales. “Trinity mostrando todo el apoyo para Shelton”, escribió la cuenta oficial de X.

Ben Shelton junto a Trinity Rodman

La historia de amor de Ben Shelton y Trinity Rodman

El 17 de marzo de este año fue el día en el que ambos dejaron entrever que existía algo más que una amistad. En un posteo realizado por Shelton en su Instagram, el tenista incluyó una foto con la futbolista en un ascensor y, a partir de ahí, lo que eran rumores o versiones, se transformaron en realidad.

El 17 de marzo Shelton y Rodman oficializaron su romance

El ascenso meteórico de Ben Shelton en el mundo del tenis, aparejado con su relación amorosa, lo llevaron a sentar cabeza para enfocarse en sus prioridades y no dejarse llevar por todo el ambiente que rodea a las redes sociales.

“Todo pasó rápido, tuve que adaptarme a muchos cambios importantes en mi estilo de vida, pero tengo gente estupenda a mi alrededor que me mantiene con los pies en la tierra y con la cabeza bien puesta”, expresó el tenista en una entrevista con Town&Country.