El picante cruce entre “Chavo” Fucks y “Cai” Aimar: “No mires para otro lado”

La nueva dirigencia de Boca Juniors está compuesta, entre otros miembros, por algunos exfutbolistas que tuvieron un exitoso paso por el club. Entre ellos, se cuenta el mismísimo Juan Román Riquelme, máximo ídolo xeneize. Por su fuerte peso específico, desde su llegada en 2019, siempre estuvo instalado en el imaginario popular (antes con Russo, ahora con Battaglia) que el departamento encabezado por Román diseña el equipo que sale a la cancha. Habitual defensor de sus colegas, el “Cai” Aimar estalló este jueves contra su colega “Chavo” Fucks por abonar esta teoría.

Todo empezó en el marco de un debate entre los periodistas de “F12″ y “F90″ acerca de una frase de Sebastián Battaglia. “Bueno, me voy, no vaya a ser cosa que se me metan en el vestuario”, dijo el director técnico tras el partido que su equipo le ganó a Argentinos Juniors, y luego de una semana donde la omnipresencia de Riquelme en los medios por su conversación con los jugadores en el camarín de La Bombonera. Al respecto, Aimar dijo que Battaglia habrá reaccionado de esa manera porque “debe estar nervioso” porque se estuvo hablando del equipo y su autoridad en la semana.

Inmediatamente, el periodista “Chavo” Fucks reaccionó y dijo que si Battaglia se ve afectado por lo que se dice sobre ellos en los medios de comunicación, debería dirigir “el equipo de la matrona” y no “un equipo grande”. Sin embargo, Aimar diferenció “hablar” de decir, como Fucks, “que le arman el equipo”. El cronista desestimó que él haya dicho eso, algo que el experimentado DT, en un tono alto, replicó: “Sí, estás diciendo eso, ‘Chavo’. No te hagas el bol...”. Fuera de sí, el ex técnico del Deportivo Logroñés, Boca y San Lorenzo, entre otros equipos, le gritó a su compañero: “¡Contestame si le hacen el equipo!”.

El picante cruce entre Chavo Fucks y Cai Aimar: “Dejá de gritarme”

El cronista de 61 años contestó que, en su opinión, el Consejo de fútbol tiene “una injerencia grande” en el armado del equipo, y lo explicó con ejemplos concretos: “Que (Carlos) Zambrano juegue, o que (Nicolás) Orsini entre por (Luis) Vázquez, es por influencia del CDF”. Por el alto tono que estaba utilizando Aimar, Fucks le pidió: “Dejá de gritarme”. Aunque bajó el volumen de su voz, el exjugador de 71 años le reiteró su pregunta a su compañero: “¿Qué significó eso? ¿Que se lo puso el Consejo? Contestame Chavo, no mires para otro lado”.

“A Zambrano sí, a Cardona también. A Russo, no le gustaba Cardona, y tenía que lidiar con él porque lo había traído el CDF. Si querés, me callo la boca; o como decís vos, me hago el bol... y miro para otro lado, y digo que Riquelme es un crack y hablo del caño a Yepes; pero no tengo ganas. Yo, hago mi laburo como mejor creo que se hace”, concluyó el animador radial.