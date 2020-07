90 Minutos de Fútbol Crédito: Crédito: Captura TV

20 de julio de 2020 • 16:57

El programa 90 Minutos de Fútbol, de Fox Sports, fue escenario este lunes de una acalorada discusión en la que se revelaron internas y problemas de convivencia entre los protagonistas del envío.

"Hay uno que está mandando mensajes. ¿Está enojado?", blanqueó Oscar Ruggeri en plena transmisión del programa. Esto generó la reacción de su compañero, Federico Bulos, quien consideró que eso "no se ventila".

Luego, tomó la posta el conductor del programa, Sebastián "Pollo" Vignolo. "Hay quilombo en el WhatsApp de 90 Minutos. A la tarde hacemos un Zoom. Se está descarrilando el tema", advirtió el relator deportivo.

Después, fue Marcelo "Cholo" Sottile quién explicó lo que estaba sucediendo: "Cuando me enojo, no elijo las caras, por eso mandé mensaje al grupo. Lo digo de frente. Después lo arreglamos".

Y siguió: "El primer mensaje se lo mandé a Eugenio, productor Ejecutivo del programa. No está todo bien. Después, lo mandé al grupo donde están todos ustedes. Hablamos de no pisarnos, de ser ordenados por la videollamada...".

Finalmente, Sottile remató: "De bueno a gil, hay dos centímetros. Y gil, no soy". En tanto, Vignolo se mostró incómodo con la situación.

Segundo round

Pero eso no fue todo. El tema en ese tramo del programa era la posible transferencia del delantero Leandro Fernández a Boca Juniors. Al respecto, el experiodista de Olé dio su versión de los hechos, al tiempo que aclaraba que respeta "la información" de sus compañeros.

Tras ello, Ruggeri, un poco en chiste y otro poco en serio, le sugirió: "Pero no respetes la información de nadie, dejate de joder Cholo". Fue la gota que rebalsó el vaso.

"Che loco, ¿porque no me sacan del aire? Vayamos a la pausa, sáquenme del aire y listo. Ya me hinché. No se puede hablar en serio. Uno dice que respeta la información, porque para mí (Juan) Foyth no es. Enséñenme, porque después de 25 años no aprendí nada. Enséñenme como tengo que hablar". Y se hizo un silencio.

A pesar de la amenaza, Sottile no se fue, pero se quedó "bajo protesta". "Sigan ustedes. Yo escucho el programa. Soy de gráfica, hay algunas cosas que no sé. Sigan para otro lado porque voy a hacer macanas, la voy a chocar", cerró.