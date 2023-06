Lejos de Dani Alves, Joana Sanz se divierte en México junto a Sol Rinaldi, la pareja de Toto Salvio: “Te amo”

escuchar

Dani Alves permanece detenido por agresión sexual desde hace cinco meses. El futbolista brasileño fue denunciado por una mujer de 23 años, el 2 de enero, por un suceso que habría ocurrido en un boliche de Barcelona, España. Desde el 20 del mismo mes, el jugador se encuentra en el pabellón 13 del Centro Penitenciario Brians 1 y 2. Joana Sanz, su pareja desde 2016, pareció alejarse cada vez más de él y en estos días apareció en las redes sociales junto a Sol “Sheckler” Rinaldi, pareja de Eduardo “Toto” Salvio, al disfrutar de unas vacaciones paradisíacas en México: “Gracias por este regalo”.

“Aquí estoy, sanando heridas de cuchillo, reconstruyéndome a partir de las cenizas, empezando de nuevo”, escribió la modelo española en una publicación de Instagram, junto a una foto suya con una sonrisa, con motivo de su 31 cumpleaños. Y cerró: “No estoy sola. Estoy dejándome querer por los que me quieren bien y mejor”.

Sol Sheckler le mostró su apoyo a Joana Sanz con un mensaje Instagram: joanasanz

En la publicación, Sol Sheckler le mostró su apoyo con un mensaje: “Si no fuera tu amiga, sería tu fan. Te amo”, escribió la pareja de Toto Salvio, junto a un emoji de un corazón.

En las últimas horas, la argentina y la española aparecieron juntas en las redes sociales, con unas postales que evidenciaron su disfrute bajo las cascadas de Las Grutas de Tolantongo, ubicadas en la localidad de Cardonal, en el Estado de Hidalgo (México). La joven habría viajado con motivo del cierre de unos trámites que quedaron pendientes tras la detención del futbolista, que firmó con Pumas de México, contrato que el club rescindió ante la denuncia.

Joana y Sol aparecieron bajo la cascada en México Instagram: joanasanz

“Gracias, vida, por este regalo”, expresó Sanz. Y dedicó un cierre a su amiga: “Te quiero, carajo”. En tanto, la modelo también compartió a través de sus stories los momentos que compartieron juntas, al hacerse un tatuaje o tomar un café en su destino vacacional.

Tras la detención de Dani Alves, Sanz compartió un mensaje de apoyo a su pareja. Pero, con el paso de las semanas, la modelo española cambió de parecer y rompió su relación con el futbolista. “Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecto. Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos”, señaló a través de Instagram. Y apuntó: “Sigo y seguiré estando, pero de otra forma”.

Por qué fue detenido Dani Alves

“Me obligó a sentarme encima de él, me tiró al suelo y forzó a hacer una felación, a lo que me resistí activamente”, señaló el testimonio de la denunciante. Dani Alves fue detenido el 20 de enero pasado, ante la acusación de agresión sexual a una joven española, el segundo día del año, por unos hechos que habrían ocurrido el 30 de diciembre de 2022 en Sutton, un exclusivo boliche de Barcelona.

ARCHIVO -Dani Alves permanece detenido desde el 20 de enero

Otro de los fragmentos del relato de la víctima subrayó: “Me abofeteó, me levantó del suelo y me penetró hasta eyacular. Finalmente, me pidió que saliera [del baño de la discoteca en la que se encontraban] después de él”. Posteriormente, se hizo público un video donde se vio la secuencia dentro del local.

LA NACION