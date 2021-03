Leo Farinella, furioso con los árbitros del fútbol argentino

El panelista de Superfútbol, Leo Farinella, se mostró muy crítico con el arbitraje en el fútbol argentino, tras observar el desempeño del referí Nicolás Lamolina en el partido entre River Plate y Argentinos Juniors, y a cinco días del superclásico que disputarán el equipo de Marcelo Gallardo y Boca Juniors. Además, advirtió a Facundo Tello, designado como árbitro para dicho partido, y dijo que lo estará observando “firmemente”.

Por otra parte, Farinella consideró que “es muy difícil para River ser campeón del fútbol argentino”, en relación a que piensa que el conjunto millonario suele ser perjudicado por los referatos en el ámbito local: “Son partidos como los de ayer. Es imposible. Y ahí entienden algunas cosas cuando hay críticas. Después se enojan cuando un dirigente habla, y yo digo y alerto porque se viene una final. Está totalmente instalado”, argumentó.

Sobre el encuentro del lunes por la noche, donde los jugadores de River reclamaron la sanción de dos penales (a Matías Suárez y Rafael Santos Borré), el periodista de TyC Sports señaló que en el campo de juego se vivió un “clima de enardecimiento con el arbitraje”, y les preguntó a sus compañeros de programa si no notaron que los jugadores estaban “alterados”: “River venía de ganar 5 a 0 una final. ¿Ustedes creen que River está viviendo un momento difícil? Gallardo, que también sabe estas cosas, estaba como yo, estaba enojado. A mí, no me gustó River, no me gustó el arbitraje. Me pareció escandaloso”. Al mismo tiempo, el cronista aclaró que no se refería a los supuestos penales, porque los jueces “se equivocan de un lado y del otro” y son más difíciles de cobrar: “Yo hablo de la mitad de la cancha, lo que hace que el partido se corte. Me tienen cansado”, reiteró.

Luego, Farinella amplió la mirada y se refirió al fútbol en general: “Estoy un poco fastidioso, no porque River gane o pierda. Me fastidia que estemos viviendo el fútbol de la trampa. Hoy, un jugador va al piso y el árbitro cobra foul. Si vos gritas y gritan los dirigentes en la tribuna, el árbitro cobra foul. Cobran cualquier cosa”, sentenció. Acto seguido, Farinella habló sobre su propia labor, y confesó que el deporte que él conoció cambió: “Es cierto, soy un tipo grande, Estoy muy viejo y no sé cómo todavía me mantienen en los canales de televisión, porque ya no estoy para esto, evidentemente. Lo que está pasando hoy es que los árbitros no tienen ni puta idea de fútbol. Cobran al grito, se sacan el partido de encima. Un jugador se cae al piso y cobran foul por las dudas, no quieren tener quilombos”, opinó.

En ese sentido, el confesó hincha millonario señaló que “estamos viendo un montón de partidos en los que cualquier jugador se tira al piso, y ante el roce, cobran foul”. “Eso no es fútbol, viejo. Todo contacto no es falta. Yo soy el que está equivocado, yo veía otro fútbol; a mí, no me gusta”, agregó.

Finalmente, Farinella le envió un mensaje a Tello, quien juzgará el partido del próximo domingo en La Bombonera: “Voy a estar observando firmemente a Tello. Tiene que dirigir bien. Le deseo lo mejor, que dirija bien, que no se equivoque en ninguna jugada. (...) Sólo le pido que vaya bien, que cobre bien”, concluyó.

Las repercusiones en redes sociales

Las palabras del ex periodista de Olé tuvieron impacto en Twitter, donde los usuarios, especialmente, los hinchas de Boca, cruzaron a Farinella por pensar que “abrió el paraguas” antes de tiempo por lo que suceda en el superclásico.

LA NACION