Leo Paradizo puso en duda a Darío Benedetto y sus compañeros estallaron

El regreso de Darío Benedetto revolucionó al mundo Boca. Con un pasado en el club xeneize (45 goles en 76 partidos) que lo avala, el “Pipa” despierta ilusiones entre los hinchas, que están ávidos de conquistas sobre todo en el plano internacional. Sin embargo, su último paso por el Elche no fue lo que seguramente el atacante esperaba, ya que marcó solo dos tantos en 16 encuentros. En ese sentido, el periodista Leo Paradizo puso este jueves en duda la actualidad deportiva del futbolista surgido en Arsenal de Sarandí, mientras arribaba al aeropuerto Internacional de Ezeiza.

“Aflojemos un poco con el entusiasmo”, les pidió Paradizo a sus colegas del programa F12 (ESPN), luego de que el exfutbolista Juan Simón calificara el traspaso de Benedetto a Boca como “la gran movida del mercado de pases”.

Al mismo tiempo, el cronista no desmereció la gran bienvenida que le dieron los simpatizantes del club azul y oro en el aeropuerto internacional de Ezeiza, pero separó el cariño que le puedan tener sus seguidores con su presente futbolístico.

“El recibimiento está bárbaro, es un ídolo de Boca, ¿pero no les genera una mínima duda la actualidad de Benedetto?”, les repreguntó Leo a sus colegas. Convencido de su posición, Simón replicó: “No, ninguna”. Sorprendido, Paradizo le recordó que “Pipa” viene de ser “suplente en el Elche”. A dicho argumento, el exdefensor de la selección argentina le contrapuso que los contextos son distintos, y sobre todo, que el nueve “conoce el mundo Boca”, por lo que no le genera “ninguna duda” su presente.

En la misma línea de Simón se mantuvo la animadora Luciana Rubinska, quien puso la incorporación de Benedetto al plantel que comanda Sebastián Battaglia en contexto: “Es un jugador de mucha jerarquía en un plantel que no está plagado de grandes figuras”. Insistente, el columnista replicó: “Hay que analizar un poco más el presente de los jugadores. No quedarse con la nostalgia de lo que dieron en su momento tanto Juanfer Quintero como Benedetto”.

Leo Paradizo puso en duda la condición deportiva de Darío Benedetto

A su turno, el columnista Leo Gabes le recordó a Paradizo que Quintero viene de jugar en la selección de Colombia y marcó un gol. “Dale Leo, viene de jugar en China”. En ese sentido, citó la vuelta de Carlos Tevez a Boca tras jugar en la Superliga de dicho país asiático. Sin embargo, el relator contraatacó: “¿Vos sabes que paso con Gio Moreno, que después de estar 10 años en china volvió al club que lo vio nacer? Se armo una revolución en Colombia?”.

Por último, Paradizo reiteró por última vez su posición en cuanto a diferenciar el amor de los hinchas por un jugador con la actualidad deportivo de los mismos: “Vos me estas hablando del entusiasmo. Yo me detengo en el análisis del presente de cada uno de los jugadores que está volviendo. Déjenme plantear la duda de saber como están”, concluyó.