"Como ratas": Liberman, enojado con ESPN por no poder despedirse al aire

El periodista deportivo Martín Liberman manifestó su enojo por no poder despedirse de su programa Debate Final que, hasta marzo, conducía todos los lunes a la noche en la señal deportiva Fox Sports.

"Nos fuimos el lunes 9 de marzo. Nunca más salimos al aire. No nos dejaron ni decir: 'Hola'. Nos sacaron de la pantalla como ratas. Desaparecimos de la pantalla", se descargó Liberman en su programa La Oral Deportiva, en Radio Rivadavia.

Al mismo tiempo, aclaró que "nadie tiene la obligación de contratar a nadie". "Y yo tampoco tengo la obligación de trabajar donde no me gusta trabajar", agregó. Además, señaló que la compañía está "en todo su derecho" de decidir lo que hacer.

Luego, Liberman señaló que él es "feliz" con lo suyo. "Creo que hago bien lo que yo sé hacer. En este medio de inseguros, hay lugar para todos. Cada uno tiene un rasgo que lo destaca. Hay exjugadores que estudiaron, que no estudiaron, extécnicos. Yo celebro que así sea", sumó.

Finalmente, el comentarista de fútbol apuntó que en ESPN "terminaron de comerse a Fox robándose la cuenta de Twitter" de la señal, en relación al cambio de nombre que decidió la compañía sobre la cuenta de red social, ya que pasó de ser "Fox Sports Argentina" a "ESPN Argentina".

La opinión de Liberman sobre la ruptura del contrato de la AFA con Fox

Tironeos por la TV

En la emisión del lunes del histórico envío radial, Liberman se refirió a la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de rescindir el contrato que la unía con Fox, una de las dos compañías responsables de televisar la liga local.

A pesar de su situación personal, Liberman consideró "injusto" que se rompa un compromiso de forma unilateral, aunque aclaró que los directivos de la empresa "no son carmelitas descalzas" ni "gente muy amigable". "Venían a ver el estudio de Agenda Fox porque ya lo habían comprado. Ni siquiera nos saludaban atrás de cámara", contó.

"No sé quién tiene razón, si la tele se estaba abusando de la AFA, si la liga se abusó de la tele. A mí no se me ocurriría romperle un contrato a un tipo que durante siete meses me bancó en pandemia cuando yo no le di nada, cero", analizó Liberman. "No le entregué un show, no le di nada en contraprestación, no le devolví nada a cambio de pago. Por esos siete meses yo me pude recostar. Eso lo pudieron hacer porque estaba la televisión", opinó el conductor de radio.

Y concluyó: "Me parece antipático. Esperá a fin de año. No tengo nada que ver con las empresas. No hablo por interés. De hecho, estoy más bien enojado que alegre con alguna situación personal. Y no por no estar enESPN", cerró.